Европейские мегапроекты трещат по швам: оказывается, проблемы не только у Rail Baltica
Новый отчет ЕС показывает, что Rail Baltica стал одним из главных источников перерасхода: проект подорожал на 160%, а сроки строительства ключевых объектов сети TEN‑T откатились на десятилетия.
Европейская счётная палата отметила, что в условиях непредвиденных кризисов строительство ключевых объектов транспортной инфраструктуры Европы столкнулось с ростом расходов и новыми задержками.
Так, например, стоимость проекта Rail Baltica на данный момент уже в четыре раза превышает первоначальные планы.
В новом отчете обновлены выводы и заключения аналогичного аудита, проведенного в 2020 году. В результате этого обновления аудиторы ЕС изменили свою оценку относительно цели по завершению строительства основной трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) к 2030 году. Если в 2020 году был сделан вывод, что эта цель, вероятно, не будет достигнута, то теперь очевидно, что она определенно не будет достигнута.
Учитывая важность трансграничных транспортных коридоров для граждан и компаний Европы, аудиторы ЕС обновили ключевые данные и выводы своего специального доклада на эту тему от 2020 года. Прогноз на 2025 год хуже, чем в 2020-м, и далек от первоначально запланированного. Разумеется, с 2020 года эти мегапроекты столкнулись с рядом новых проблем, вызванных пандемией Covid‑19 и агрессией России против Украины. Кроме того, были введены новые нормативные требования и возникли непредвиденные технические проблемы. «Ключевые объекты транспортной инфраструктуры ЕС должны преобразить Европу, сблизить людей и способствовать экономической деятельности, — заявила член Счётной палаты Аннеми Туртельбом, ответственная за данный отчет.
— Спустя три десятилетия после разработки большинства проектов мы все еще далеки как от их завершения, так и от запланированного улучшения пассажирских и грузовых потоков по всей Европе».
Завершению многих мегапроектов помешал рост расходов. В 2020 году аудиторы ЕС установили, что реальная стоимость восьми проверенных мегапроектов, то есть расходы без учета инфляции, выросла на 47% по сравнению с первоначальными оценками. Сейчас эта разница почти вдвое больше и составляет 82%.
Этот рост обусловлен превышением бюджета по двум проектам: Rail Baltica, стоимость которого за последние шесть лет выросла на 160% и почти вчетверо превышает первоначальный прогноз, и железнодорожной линии Лион-Турин, расходы на которую за тот же период выросли на 23%, в итоге более чем вдвое превысив первоначальный прогноз. Хотя в последние годы эта тенденция замедлилась (+9% за последние шесть лет), стоимость строительства канала Сена – Северная Европа с начала проекта утроилась. Влияние на софинансирование со стороны ЕС не является автоматическим, поскольку оно не связано напрямую с общими затратами. В любом случае, после анализа 2020 года восемь мегапроектов получили дополнительно 7,9 млрд евро в виде грантов ЕС. Это означает, что на данный момент ЕС поддержал завершение этих инфраструктурных объектов на общую сумму 15,3 млрд евро.
Что касается графиков реализации, то в своем отчете за 2020 год аудиторы ЕС отмечали, что средняя задержка по сравнению с первоначальными планами составляет 11 лет. В новом отчете говорится, что ситуация еще больше ухудшилась. Для пяти мегапроектов, по которым имелась информация, средняя задержка увеличилась до 17 лет.
Железнодорожная линия «Баскская Y», которая по первоначальному графику должна была быть введена в эксплуатацию к 2010 году, а по пересмотренному плану 2020 года — к 2023 году, теперь, как ожидается, будет завершена не ранее 2030 года. При этом разработчики проекта считают более реалистичным сроком 2035 год.
Открытие железнодорожного сообщения Лион-Турин теперь прогнозируется на 2033 год, хотя первоначальный срок был 2015 год, а по графику 2020 года — 2030 год. Бреннерский базовый тоннель, как ожидается, будет открыт не ранее 2032 года, а не в 2016 или 2028 году, как планировалось ранее. Канал Сена – Северная Европа первоначально должен был открыться в 2010 году, затем срок был перенесен на 2028 год. Теперь более вероятным считается 2032 год.
Вывод однозначен: цель по развитию основной сети TEN-T в ЕС к 2030 году очевидно не будет достигнута.
Несмотря на эти проблемы, Европейская комиссия лишь однажды использовала имеющийся в ее распоряжении основной правовой инструмент для получения разъяснений о задержках, и ни разу — в отношении восьми изученных мегапроектов. Аудиторы ожидают, что недавний пересмотр регламента TEN-T усилит роль и полномочия Европейской комиссии в мониторинге завершения сети. Однако они подчеркивают, что это затронет в основном будущие мегапроекты. Аудиторы также отмечают, что влияние такого изменения на будущие инфраструктурные проекты будет в конечном итоге зависеть от того, будут ли страны-члены ЕС на самом деле применять и соблюдать правовые нормы.
Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) является основой общеевропейской сети автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, морского и воздушного транспорта. Мегапроекты — крупные, часто трансграничные транспортные проекты — имеют центральное значение для улучшения транспортного сообщения по всей Европе, устранения «узких мест» и облегчения трансграничной мобильности. В 2013 году страны-члены ЕС договорились, что основная сеть TEN-T будет завершена к 2030 году.