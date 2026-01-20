Европейские мегапроекты трещат по швам: оказывается, проблемы не только у Rail Baltica

Этот рост обусловлен превышением бюджета по двум проектам: Rail Baltica, стоимость которого за последние шесть лет выросла на 160% и почти вчетверо превышает первоначальный прогноз, и железнодорожной линии Лион-Турин, расходы на которую за тот же период выросли на 23%, в итоге более чем вдвое превысив первоначальный прогноз. Хотя в последние годы эта тенденция замедлилась (+9% за последние шесть лет), стоимость строительства канала Сена – Северная Европа с начала проекта утроилась. Влияние на софинансирование со стороны ЕС не является автоматическим, поскольку оно не связано напрямую с общими затратами. В любом случае, после анализа 2020 года восемь мегапроектов получили дополнительно 7,9 млрд евро в виде грантов ЕС. Это означает, что на данный момент ЕС поддержал завершение этих инфраструктурных объектов на общую сумму 15,3 млрд евро.