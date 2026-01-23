"Ни километра не построено": ситуация с Rail Balticа в Латвии шокировала эстонских политиков

Дополнительные вопросы у эстонских политиков вызывает решение совместного предприятия AS RB Rail застраховать бывших, нынешних и будущих руководителей, а также членов их семей, причем задним числом, начиная с 2014 года. «Это говорит о том, что правительства стран Балтии хорошо знают об уже причиненных убытках», — считает Кылварт. Он подчеркивает: Rail Baltica не должен быть символическим или идеологическим проектом. «Когда на кону миллиарды евро налогоплательщиков, люди заслуживают честного отношения и прозрачного управления», — заявил Кылварт. По его мнению, пока нет честного и объективного обзора расходов, источников финансирования, сроков и рентабельности, продолжать реализацию проекта в нынешнем виде невозможно.