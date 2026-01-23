"Ни километра не построено": ситуация с Rail Balticа в Латвии шокировала эстонских политиков
Затягивание строительства Rail Balticа в Латвии и стремительный рост расходов вызывают серьезное беспокойство у соседей. Например, в Эстонии все громче звучат вопросы: стоит ли продолжать проект в его нынешнем виде.
Проблемы с реализацией Rail Baltica в Латвии перестали быть исключительно внутренним вопросом. Они напрямую влияют на соседние страны, прежде всего на Эстонию, где все больше политиков открыто сомневаются в жизнеспособности проекта.
Бывший мэр Таллина и председатель Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт написал в соцсетях, что дискуссия вокруг Rail Baltica зашла в тупик, превратившись в противостояние «за» или «против», тогда как речь должна идти о практических последствиях. «В случае столь масштабного проекта необходимо уделять пристальное внимание деталям, поскольку вопрос не идеологический, а чисто практический — что делать дальше?» — подчеркнул он.
По словам Кылварта, опыт последних лет показывает, что руководство проекта не справляется ни со сроками, ни с бюджетом. Он напомнил, что, по данным Европейской счетной палаты, за шесть лет стоимость Rail Baltica выросла с 5,8 до 24 млрд евро.
«Как можно быть уверенным, глядя на эти цифры, что проект нам вообще по силам?» — задался вопросом эстонский политик.
Особое внимание в Эстонии вызвала информация, озвученная на заседании антикоррупционной комиссии Рийгикогу главой парламентской комиссии Латвии по расследованию Rail Baltica Андрисом Кулбергсом. Его выводы, по словам Кылварта, «весьма красноречивы». Так, Латвии не хватает 4,4 млрд евро для завершения проекта, при этом четкого источника финансирования нет. Более того, стране уже приходится возвращать Евросоюзу средства, не использованные в установленные сроки. Несмотря на начатые строительные и подготовительные работы, «ни одного километра железной дороги до сих пор не построено», отметил Кулбергс. Магистраль между Латвией и Эстонией даже не спроектирована.
Отдельной проблемой стал мост через Даугаву — ключевой объект без которого железнодорожное сообщение невозможно. Его стоимость выросла более чем в четыре раза.
«При этом для его строительства нужны краны, которых в мире всего пять, и находятся они в Китае, Японии и Южной Корее», - пишет эстонский политик.
Кулбергс также указал, что правительство Латвии не утвердило маршруты в установленные сроки и не обновило оценку рентабельности проекта. Многие документы по-прежнему основаны на расчетах, сделанных еще до пересмотра бюджета и сокращения затрат. Хотя правительства продолжают говорить о запуске Rail Baltica к 2030 году, в Эстонии этому оптимизму не верят. «По оценке Кулбергса, завершение строительства возможно не ранее 2035 года», — подчеркнул Кылварт.
Для Эстонии ситуация особенно чувствительна. «Невозможно обеспечить соединение Эстонии с Европой, минуя Латвию», — отметил он.
При этом, даже если Эстония построит свой участок до границы на несколько лет раньше, это не принесет выгоды: расходы на содержание магистрали будут сопоставимы с полноценным маршрутом до Варшавы.
Дополнительные вопросы у эстонских политиков вызывает решение совместного предприятия AS RB Rail застраховать бывших, нынешних и будущих руководителей, а также членов их семей, причем задним числом, начиная с 2014 года. «Это говорит о том, что правительства стран Балтии хорошо знают об уже причиненных убытках», — считает Кылварт. Он подчеркивает: Rail Baltica не должен быть символическим или идеологическим проектом. «Когда на кону миллиарды евро налогоплательщиков, люди заслуживают честного отношения и прозрачного управления», — заявил Кылварт. По его мнению, пока нет честного и объективного обзора расходов, источников финансирования, сроков и рентабельности, продолжать реализацию проекта в нынешнем виде невозможно.
И этот сигнал, звучащий из соседней страны, адресован, видимо, в первую очередь Латвии.