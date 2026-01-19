Ответственных за очередную несуразицу проекта Rail Baltica просят строго наказать

ZZS призывает премьер-министра и министра финансов инициировать дисциплинарное разбирательство, чтобы можно было оценить, как возникла ситуация, при которой была построена опора моста в Даугаве, которую теперь придется законсервировать, что потребует дополнительных средств, а также определить ущерб, нанесенный в результате таких непродуманных действий.