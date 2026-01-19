Ответственных за очередную несуразицу проекта Rail Baltica просят строго наказать
Правление "Союза зеленых и крестьян" (ZZS) призывает премьер-министра и министра финансов инициировать дисциплинарное дело для оценки ответственности должностных лиц и возможного ущерба, связанного с недостроенной опорой моста через Даугаву в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica.
Статья 18 "Закона о дисциплинарной ответственности государственных служащих гражданской службы" предусматривает, что право инициировать дисциплинарное дело за действия с бюджетными средствами, не соответствующие нормативным актам, принадлежит премьер-министру и министру финансов.
Правление ZZS считает, что проект Rail Baltica реализуется непрозрачно и непонятно для общества, и это касается не только недостроенной опоры моста через Даугаву, но и начатого строительства в районе аэропорта Рига.
ZZS призывает премьер-министра и министра финансов инициировать дисциплинарное разбирательство, чтобы можно было оценить, как возникла ситуация, при которой была построена опора моста в Даугаве, которую теперь придется законсервировать, что потребует дополнительных средств, а также определить ущерб, нанесенный в результате таких непродуманных действий.
ZZS считает, что общество имеет право получить подробное и понятное объяснение хода реализации проекта Rail Baltica, а также быть уверенным в том, что за непродуманные решения следует конкретная ответственность, а не дополнительные счета для налогоплательщиков.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в центре Риги готовят новый памятник безалаберности чиновников: опору моста Rail Baltica законсервируют.