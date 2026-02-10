А нам все равно! Более половины латвийцев поддерживают проблемное строительство Rail Baltica
Большинство жителей Латвии поддерживают Rail Baltica, считая проект ключевым для безопасности и мобильности региона.
В Латвии 52% жителей положительно относятся к железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщила агентству LETA совместная балтийская компания RB Rail со ссылкой на проведенный опрос в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. При этом в опросе установлено, что 24% жителей Латвии настроены нейтрально по отношению к проекту Rail Baltica, а 6% респондентов дали ему очень негативную оценку.
В то же время 67% респондентов в Латвии выразили мнение, что аспект военной мобильности Rail Baltica важен для безопасности Балтии, а 71% согласились с тем, что проект улучшит способность НАТО оперативно перебрасывать войска и военную технику в регионе.
На предприятии, основываясь на данных опроса, отмечают, что проект Rail Baltica воспринимается латвийским обществом как стратегически важная инфраструктура как с точки зрения мобильности, так и безопасности и развития. При этом данные указывают на высокие ожидания — жители хотят видеть реальное продвижение и конкретные работы, а также ясно понимать, как управляется проект.
RB Rail также указывает, что аспект безопасности Rail Baltica одинаково высоко оценивается различными группами общества — как молодым, так и старшим поколением. Согласно данным опроса, наибольшее значение военной мобильности для безопасности Балтии придают жители в возрасте от 66 до 75 лет.
Результаты опроса также показывают, что жители хотят получать больше информации о проекте и видеть его прогресс. Несмотря на то что общий уровень осведомленности в Балтии превышает 90%, часть респондентов указала, что доступной информации недостаточно. Это свидетельствует о том, что обществу важно видеть конкретные достижения, использование финансирования, информацию о стоимости проекта, ходе строительных работ и практические результаты, подтверждающие переход проекта от планирования к реализации.
Опрос общественного мнения о Rail Baltica был проведен в декабре 2025 года в сотрудничестве с агентством Norstat, в нем приняли участие 1006 респондентов в Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.
Ранее сообщалось, что, согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также другие формы экономии. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достигать 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.