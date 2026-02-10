А нам все равно! Более половины латвийцев поддерживают проблемное строительство Rail Baltica

Ранее сообщалось, что, согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также другие формы экономии. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достигать 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.