Первая очередь Rail Baltica задержится на годы - что тормозит строительство?

Он также отметил, что первая очередь Rail Baltica будет перепроектирована как по техническим причинам, так и для снижения затрат. "На первом этапе мы строим не всю трассу, а только один путь с маневровыми пунктами вдоль всего маршрута", - сказал он. Первая очередь магистрали будет иметь один путь, а не два, как планировалось изначально, а также несколько станций.