Первая очередь Rail Baltica задержится на годы - что тормозит строительство?
Первая очередь проекта Rail Baltica в Латвии может задержаться на 3-5 лет: из‑за нехватки финансирования и необходимости перепроектирования трассы строительство будет идти по сокращенному варианту.
Строительство первой очереди проекта Rail Baltica может задержаться на 3-5 лет, заявил в среду в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель правления ответственного за проект в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Марис Дзелме.
"Я думаю, что мы опоздаем на 3-5 лет", - сказал Дзелме, добавив, что более конкретный прогноз можно будет сделать, когда станет ясно, когда и в каком объеме будет выделено финансирование на первый этап проекта.
Он также отметил, что первая очередь Rail Baltica будет перепроектирована как по техническим причинам, так и для снижения затрат. "На первом этапе мы строим не всю трассу, а только один путь с маневровыми пунктами вдоль всего маршрута", - сказал он. Первая очередь магистрали будет иметь один путь, а не два, как планировалось изначально, а также несколько станций.
По словам Дзелме, перепланировка может обойтись примерно в 8 миллионов евро, но это того стоит, так как перепланировка позволит сэкономить от 100 до 200 миллионов евро.
В настоящее время EDzL пытается договориться о перепроектировании с испанской компанией Idom, разработчиком существующего строительного проекта. Если договориться не удастся, придется объявлять новый конкурс на переделку строительного проекта.