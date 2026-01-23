Силиня: "Нам нужно построить самый длинный участок Rail Baltica". Так ли это?
На этой неделе, 22 января, в программе Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня отвечала на вопросы о проекте Rail Baltica. В ходе фактчекинга выяснилось, что не все сказанное премьер-министром соответствовало реальности.
В какой-то момент ведущая программы, журналистка Мара Янсоне, спросила Силиню — насколько это вина Латвии, что проект не будет завершен вовремя? Одновременно она отметила, что в соседних странах тоже есть задержки, но не такие большие, как у нас.
Эвика Силиня начала ответ со слов:
«Я думаю, не стоит так сильно посыпать голову пеплом».
Премьер также добавила, что «всем [странам Балтии] сейчас не хватает финансирования». «Но нам — больше всего», — уточнила журналистка, на что Силиня ответила: «Ну, у нас ведь и самый длинный участок». Как указал вчера в публикации «Re:Check» Центр расследовательской журналистики Re:Baltica, это не соответствует действительности. Самый длинный участок в рамках Rail Baltica должна построить Литва (392 км), Латвии предстоит построить 265 км, а Эстонии — 213 км.
В ответ на просьбу «Re:Check» прокомментировать неверные высказывания премьер-министра, в бюро Силини ответили, что участок в Латвии не длиннее, а «технически более сложный».
Что же на самом деле происходит с Rail Baltica?
Ранее уже сообщалось, что в докладе Европейской счетной палаты по инфраструктуре транспорта ЕС сделан вывод: стоимость проекта Rail Baltica после завершения второго этапа, вероятнее всего, превысит 23,8 млрд евро.
В докладе обновлены выводы и оценки Европейской счетной палаты, полученные в ходе аналогичной проверки в 2020 году. Особое внимание уделено стоимости и срокам восьми мегапроектов сети TEN-T, в том числе железнодорожному проекту Rail Baltica.
Палата пришла к выводу, что срок завершения основной сети ЕС — 2030 год — не будет соблюден, а стоимость двух проектов существенно выросла, в том числе стоимость Rail Baltica с 2020 года увеличилась более чем в два раза. Также сообщалось, что, согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро. При этом возможна потенциальная экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений, а также другие формы экономии.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии может достигнуть 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году оценивалось, что проект в целом обойдется в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее по железной дороге можно было соединить страны Балтии с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов 240 км/ч.
Средства на дальнейшую реализацию латвийского участка проекта Rail Baltica планируется привлечь из нового многолетнего бюджета Европейского союза, в проекте которого в настоящее время предусмотрено значительное увеличение финансирования транспортной сферы, сообщила агентству LETA Эвика Силиня.
Она напомнила, что в государственном бюджете на 2026 год на реализацию проекта Rail Baltica предусмотрено 260 млн евро, и важно наращивать темпы строительных работ. Силиня подчеркнула, что в среднесрочной перспективе акцент делается на увеличение поддержки ЕС и строгую дисциплину расходов.
В настоящее время Министерству сообщения поручено совместно с реализаторами проекта работать над снижением стоимости латвийского участка Rail Baltica. Цель правительства, по словам премьер-министра, — добиться максимальной поддержки этого проекта в следующем бюджете ЕС. «Как и до сих пор, проект планируется финансировать в основном из Фонда соединения Европы, дополнительно используя средства политики сплоченности и финансирование, доступное для военной мобильности», — сказала Силиня.