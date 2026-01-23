Силиня: "Нам нужно построить самый длинный участок Rail Baltica". Так ли это?

Палата пришла к выводу, что срок завершения основной сети ЕС — 2030 год — не будет соблюден, а стоимость двух проектов существенно выросла, в том числе стоимость Rail Baltica с 2020 года увеличилась более чем в два раза. Также сообщалось, что, согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро. При этом возможна потенциальная экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений, а также другие формы экономии.