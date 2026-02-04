KNAB не раскрывает, есть ли подозреваемые: по Rail Baltica допросили свыше 60 человек
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса по проекту Rail Baltica уже допросило более 60 человек и продолжает досудебное расследование.
KNAB продолжает досудебное расследование. В настоящее время бюро не комментирует, фигурируют ли в деле лица, имеющие право на защиту.
Как сообщили в бюро, с учетом масштабов проекта Rail Baltica проводится юридическая оценка материалов, полученных в рамках уголовного процесса. Также запрашивается дополнительная информация у различных учреждений.
Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц, ответственных за внедрение Rail Baltica, по итогам проверки в декабре 2024 года.
Уголовный процесс начат в связи с тем, что ответственные за реализацию проекта должностные лица, возможно, причинили госбюджету ущерб в особо крупном размере в связи со строительством объектов инфраструктуры Rail Baltica.