80% жителей Латвии считают допустимым ограничение свободы слова

Результаты исследования показывают, что общий уровень медиаграмотности латвийского общества можно охарактеризовать как посредственный: большинство населения обладает базовыми навыками, которые нуждаются в улучшении. По шкале от одного до десяти средняя оценка участников составила 5,7 балла. Число потребителей контента общественных СМИ постепенно сокращается и в 2025 году достигло минимального уровня за последние шесть лет. Сократилась и аудитория коммерческих СМИ. Относительно высокий интерес к общественным СМИ наблюдался в 2022 году, когда он возрос на фоне начала войны России против Украины.