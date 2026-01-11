Трагедия в Кулдиге: ученица 8 класса совершила самоубийство

Трагически погибшая девочка училась в 8 классе Кулдигской средней школы имени Вилиса Плудониса — это директор Агнесе Карклиня подтвердила изданию: «Да, трагедия произошла, но я позволю себе ничего не говорить, пока у меня самой нет ясности и официальной информации». Также учительница Айга Лагздиня подтвердила, что трагедия произошла с ученицей ее класса, однако признала, что в данный момент не чувствует себя в состоянии что-либо сказать об этой ситуации.