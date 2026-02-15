Лишний вес может "запустить" деменцию - новые тревожные данные ученых
Избыточный вес может значительно повышать риск развития деменции в пожилом возрасте, заявили ведущие мировые эксперты. Исследование под руководством Бристольского университета показало, что миллионы случаев деменции можно было бы предотвратить за счёт снижения массы тела и контроля артериального давления.
Предыдущие исследования уже демонстрировали, что ожирение в среднем возрасте — определяемое как индекс массы тела (ИМТ) 30 и выше — повышает риск развития заболевания, сопровождающегося потерей памяти. Однако до настоящего времени оставалось неясным, существует ли прямая связь между ожирением и деменцией, или же риск обусловлен другими факторами образа жизни, такими как курение и неконтролируемая гипертония — оба являются значимыми факторами риска деменции.
В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, учёные обнаружили прямую причинно-следственную связь между ИМТ и сосудистой деменцией, сообщает Daily Mail.
Сосудистая деменция развивается из-за снижения кровоснабжения мозга, что приводит к повреждению и гибели нервных клеток. Это может происходить вследствие сужения и закупорки мелких сосудов головного мозга, часто связанных с образом жизни, а также после инсульта.
Главный врач и специалист по возрастным заболеваниям доктор Рут Фрикке-Шмидт заявила: «В этом исследовании мы установили, что высокий ИМТ и повышенное артериальное давление являются прямыми причинами деменции. Лечение и профилактика избыточной массы тела и гипертонии представляют собой пока недооценённую возможность профилактики деменции».
Учёные проанализировали данные более чем 500 000 участников из Копенгагена и Великобритании, представляющих общую популяцию.
Они использовали метод менделевской рандомизации — анализ генетических вариантов, связанных с ИМТ и не зависящих от факторов образа жизни, таких как курение. Было установлено, что люди с генетической предрасположенностью к более высокому ИМТ чаще сталкиваются с развитием сосудистой деменции.
Около четверти повышенного риска объясняется высоким артериальным давлением (гипертонией), что подчёркивает важность лечения этого состояния для снижения риска деменции.
«Это исследование показывает, что избыточный вес и повышенное давление — не просто тревожные сигналы, а прямые причины деменции. А значит, это факторы, на которые можно активно воздействовать в целях профилактики», — отметила доктор Фрикке-Шмидт.
Доктор Лив Тюбьерг Нордестгаард, специалист по клинической биохимии и первый автор исследования, добавила: «Деменция — разрушительное заболевание, которым в настоящее время страдают 50 миллионов человек по всему миру. К сожалению, возможности лечения и профилактики ограничены. Наше исследование показывает потенциал снижения риска сосудистой деменции за счёт борьбы с избыточным весом и/или гипертонией».
В настоящее время две трети жителей Великобритании имеют избыточный вес или ожирение — тенденция, уже связанная со значительными изменениями в мозге и повышенным риском болезни Альцгеймера.
Рост ожирения также привёл к резкому увеличению случаев диабета 2 типа и гипертонии среди людей моложе 40 лет.
Появление так называемых «чудо-инъекций» для снижения веса, включая широко известные препараты Mounjaro и Wegovy, существенно изменило подход к лечению ожирения, обеспечивая выраженное снижение веса и кардиометаболические преимущества.
Однако доктор Фрикке-Шмидт предостерегает: «Пока не доказано, что препараты для снижения веса, назначенные до появления когнитивных симптомов, могут защищать от деменции. Недавно такие препараты тестировались для замедления когнитивного снижения на ранних стадиях болезни Альцгеймера, но значимого положительного эффекта выявлено не было. Наше исследование подтверждает, что ранние меры по снижению веса могут предотвращать деменцию, особенно сосудистую».
Сосудистая деменция — вторая по распространённости форма заболевания после болезни Альцгеймера. Деменция является ведущей причиной смерти в Великобритании, ежегодно приводя более чем к 74 000 летальным исходам. В США, по оценкам, 6,7 миллиона человек старше 65 лет живут с деменцией, включая болезнь Альцгеймера. Ожидается, что к 2060 году это число вырастет почти до 14 миллионов, при этом около 120 000 смертей ежегодно будет связано только с болезнью Альцгеймера.