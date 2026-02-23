Есть одна привычка, которая может способствовать развитию деменции - даже если вы занимаетесь спортом
Сидение или лежание в течение длительного времени может увеличить риск развития болезни Альцгеймера — независимо от того, сколько вы в целом занимаетесь спортом, показало исследование.
Эксперты давно рекомендуют не менее 150 минут физической активности в неделю, чтобы снизить риски для здоровья, связанные с сидячей работой и вечерним просмотром телевизора.
Однако новое исследование, проведённое в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, показало, что активность в свободное время не полностью компенсирует вред длительного сидения с точки зрения риска болезни Альцгеймера.
Учёные обнаружили, что независимо от количества физических упражнений люди, которые ежедневно проводили много времени сидя или лёжа, хуже справлялись с когнитивными тестами и имели признаки уменьшения объёма мозга, связанного с болезнью Альцгеймера.
Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, охватило более 400 взрослых старше 50 лет.
Участники, у которых в начале исследования не было деменции, носили в течение недели специальные часы, фиксирующие уровень их активности. Это позволило учёным определить, сколько времени они в среднем были активны и сколько — малоподвижны.
Затем эти данные сопоставили с результатами когнитивных тестов и сканированием мозга, проводившимися в течение следующих семи лет.
Результаты показали, что люди, проводившие больше времени в сидячем положении, чаще демонстрировали симптомы болезни Альцгеймера — независимо от того, сколько они занимались спортом.
Также у них отмечалось более выраженное уменьшение гиппокампа — области мозга, критически важной для памяти и обучения. Хотя с возрастом гиппокамп уменьшается у всех, у людей с болезнью Альцгеймера этот процесс происходит быстрее.
Интересно, что повышенный риск был особенно выражен у носителей гена APOE-e4 — известного генетического фактора риска болезни Альцгеймера. Этот вариант гена связан с десятикратным увеличением риска заболевания и встречается примерно у одного из 50 человек. Среди известных носителей — актёр Крис Хемсворт.
Авторы исследования предположили, что людям с APOE-e4 стоит особенно внимательно относиться к сокращению времени, проведённого сидя.
Болезнь Альцгеймера — самая распространённая причина деменции. Она может вызывать тревожность, спутанность сознания и потерю кратковременной памяти.
Ведущий автор исследования, невролог Марисса Гогниат, отметила, что результаты подчёркивают важность сокращения длительного сидения даже для физически активных людей.
По её словам, снижение риска болезни Альцгеймера — это не только ежедневные тренировки, но и минимизация времени, проведённого в сидячем положении.
Соавтор исследования, профессор Анджела Джефферсон, добавила, что особенно важно делать перерывы и больше двигаться пожилым людям с повышенным генетическим риском.
Хотя исследование не позволяет точно установить механизм влияния сидячего образа жизни, учёные предполагают, что длительная малоподвижность может нарушать нормальное кровоснабжение мозга. Со временем это может приводить к структурным изменениям, способствующим развитию болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера считается вызванной накоплением токсичных белков в мозге, которые образуют бляшки и клубки, нарушающие его работу. Со временем мозг перестаёт справляться с повреждениями, и развиваются симптомы деменции.
Ранними признаками являются проблемы с памятью, мышлением, рассуждением и речью, которые постепенно усиливаются.