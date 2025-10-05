"Моя мама умерла от ранней деменции": молодая женщина живет, зная, что тоже заболеет

Сейчас Лив живёт с осознанием того, что, скорее всего, болезнь проявится у неё после 40 лет, а умереть она может в 50 — но она использует это знание, чтобы убедиться, что её дети не унаследуют этот ген. Это также дало ей возможность планировать семью, но она сказала: «Это тонкий баланс. Я не хочу смотреть слишком далеко вперёд и при этом упускать настоящее».