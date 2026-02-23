В портовом латвийском городе зафиксирован резкий рост производства промышленной продукции
В 2025 году производственные предприятия Лиепаи произвели продукцию на сумму 561 миллион евро, что составляет 5,1 % от общего объема промышленности Латвии. По сравнению с 2024 годом объем произведенной продукции вырос на 82,4 миллиона евро или 17,2 %, тогда как в целом по стране рост составил 6,6 %.
Как сообщает Управление развития Центральной администрации Лиепаи, общий объем реализованной продукции достиг 577,9 миллиона евро, увеличившись на 82,1 миллиона евро или 16,6 % по сравнению с 2024 годом, и составил 5,1 % от общего объема промышленности Латвии.
В 2025 году наибольшую часть реализации промышленной продукции Лиепаи – 76 % или 438,7 миллиона евро – составили товары на экспорт. Это на 14,9 % больше, чем годом ранее. Одновременно объем товаров, реализованных на внутреннем рынке, вырос на 22 % и достиг 139,2 миллиона евро, при этом в последние годы внутренний рынок продолжает стабильно расти.
Сравнивая показатели промышленности 2025 года в семи крупнейших государственных городах, в Лиепае сохранились вторые по величине объемы выпуска и реализации продукции обрабатывающей промышленности после Риги. В четырех городах наблюдался рост, причем наиболее стремительный прирост в процентном выражении был в Резекне (выпуск +22,2 %, реализация +22,9 %) и Лиепае (выпуск +17,2 %, реализация +16,6 %). В трех городах объемы сократились, наиболее значительно в Юрмале (выпуск -12,3 %, реализация -7,8 %) и Вентспилсе (выпуск -5,7 %, реализация -11,1 %).
Сопоставляя производственные объемы с численностью занятых на промышленных предприятиях Лиепаи, видно, что в 2025 году выросли как объемы произведенной и реализованной продукции, так и количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийская промышленность по росту обошла не только Эстонию и Литву, но и почти весь остальной ЕС.