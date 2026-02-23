В портовом латвийском городе зафиксирован резкий рост производства промышленной продукции

Сравнивая показатели промышленности 2025 года в семи крупнейших государственных городах, в Лиепае сохранились вторые по величине объемы выпуска и реализации продукции обрабатывающей промышленности после Риги. В четырех городах наблюдался рост, причем наиболее стремительный прирост в процентном выражении был в Резекне (выпуск +22,2 %, реализация +22,9 %) и Лиепае (выпуск +17,2 %, реализация +16,6 %). В трех городах объемы сократились, наиболее значительно в Юрмале (выпуск -12,3 %, реализация -7,8 %) и Вентспилсе (выпуск -5,7 %, реализация -11,1 %).