Латвийская промышленность по росту обошла не только Эстонию и Литву, но и почти весь остальной ЕС
Объемы латвийской обрабатывающей промышленности в 2025 году в целом выросли на 5,5 %, тогда как общий объем промышленности увеличился на 4 %. Об этом сообщает Министерство финансов ЛР, ссылаясь на данные Центрального статистического управления.
Рост в отрасли в 2025 году обеспечили как увеличение внешнего, так и внутреннего спроса на произведенные в Латвии товары, что позволило объемам производства (по данным Евростата) расти быстрее, чем в Литве, Эстонии и в среднем по Европейскому союзу (ЕС). Более высокие темпы роста объемов обрабатывающей промышленности, чем в Латвии, в 2025 году в Европе показала лишь Ирландия.
Объемы обрабатывающей промышленности стабильно росли на протяжении всего 2025 года, при этом наибольший положительный вклад внесли крупнейшие подотрасли.
Производство пищевых продуктов увеличилось на 9,6 %, что стало самым высоким годовым ростом с 2001 года, деревообрабатывающая промышленность выросла на 6,2 %, что является наивысшим показателем с 2016 года, а рост производства неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов) достиг 13,6 %, что стало наибольшим ростом с 2011 года.
Производство металлических изделий увеличилось на 4,6 %, что является максимальным приростом с 2021 года. Хорошие результаты в 2025 году показали и производители автотранспорта, где рост составил 13,1 %, а также производители компьютеров и электроники (+5 %) и электрического оборудования (+3,9 %). В то же время сокращения объемов в 2025 году были незначительными — стоит отметить лишь производство напитков (-4,6 %) и производство химических веществ и продуктов (-2,4 %).
В декабре прошлого года объемы обрабатывающей промышленности выросли лишь на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В большинстве подотраслей рост продолжался, в том числе в четырех крупнейших, что свидетельствует о том, что сокращение объемов, вероятнее всего, произошло в подотраслях, по которым данные не публикуются, в том числе в фармацевтике и/или производстве других транспортных средств. В промышленности в целом рост составил 1 %, чему, помимо обрабатывающей промышленности, способствовало увеличение объемов электроэнергетики и газоснабжения на 8,8 %.
