Латвийская промышленность по росту обошла не только Эстонию и Литву, но и почти весь остальной ЕС

В декабре прошлого года объемы обрабатывающей промышленности выросли лишь на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В большинстве подотраслей рост продолжался, в том числе в четырех крупнейших, что свидетельствует о том, что сокращение объемов, вероятнее всего, произошло в подотраслях, по которым данные не публикуются, в том числе в фармацевтике и/или производстве других транспортных средств. В промышленности в целом рост составил 1 %, чему, помимо обрабатывающей промышленности, способствовало увеличение объемов электроэнергетики и газоснабжения на 8,8 %.