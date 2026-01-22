Прекрасных времен не ждите: эксперты обрисовали будущее экономики Латвии
"После затяжной стагнации валовой внутренний продукт Латвии, скорее всего, вырос примерно на 1,7 процента в 2025 году", - говорится в свежем экономическом обзоре Swedbank.
Слишком много рисков
"В этом году в странах-партнерах ВВП будет расти быстрее, чем в прошлом году, что поддержит спрос на наши экспортные товары и услуги. Однако блестящих времен мы не ожидаем, поскольку влияние тарифов и вытекающий из этого рост конкуренции на рынках сбыта будет сдерживать рост экспорта, - сообщают эксперты банка. - Сравнительно низкие процентные ставки помогут постепенно восстановиться жилищному строительству в странах-партнерах, которое имеет важное значение для нашего экспорта. Тем не менее, например, в Швеции мы не ожидаем возвращения темпов жилищного строительства к высоким уровням, которые наблюдались до резкого повышения процентных ставок. Соответственно, экспортный импульс с этого рынка уже не будет таким, как раньше".
"В 2027 году можно ожидать более существенного ускорения роста экспорта, однако в среднесрочной перспективе экспортному росту угрожают риски конкурентоспособности. Уже со второй половины 2023 года мы наблюдаем снижение доли латвийского экспорта на мировом рынке. Во многом это связано с уходом с российского рынка и слабостью рынка жилья в странах Северной Европы. Однако очевидно и то, что стремительный рост затрат на рабочую силу не способствует удержанию рыночной доли", - говорят эксперты.
Рост зарплат уменьшится
"Хорошая новость для работодателей заключается в том, что рост брутто-зарплат в Латвии в прошлом году замедлился, и в этом году он также может еще немного снизиться — до 7,3 процента. Темпы роста средней заработной платы будут ограничены мерами экономии в государственном секторе — лимитами на рост зарплат и бонусов. В частном секторе рост заработной платы также будет более медленным", - говорится в отчете.
"Хорошая новость для работников состоит в том, что нетто-зарплаты по-прежнему будут расти значительно быстрее инфляции. Инфляция, которая в прошлом году поднялась до 3,7 процента, в этом году ослабнет. В прошлом году инфляцию в основном определял рост цен на продукты питания и услуги, однако во второй половине 2025 года цены на продукты питания перестали расти и даже немного снизились", - указывают экономисты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что дела с экономикой в Латвии не блестящи, но продажи автомобилей Bentley подскочили в два раза.