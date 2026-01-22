Прекрасных времен не ждите: эксперты обрисовали будущее экономики Латвии

"В этом году в странах-партнерах ВВП будет расти быстрее, чем в прошлом году, что поддержит спрос на наши экспортные товары и услуги. Однако блестящих времен мы не ожидаем, поскольку влияние тарифов и вытекающий из этого рост конкуренции на рынках сбыта будет сдерживать рост экспорта, - сообщают эксперты банка. - Сравнительно низкие процентные ставки помогут постепенно восстановиться жилищному строительству в странах-партнерах, которое имеет важное значение для нашего экспорта. Тем не менее, например, в Швеции мы не ожидаем возвращения темпов жилищного строительства к высоким уровням, которые наблюдались до резкого повышения процентных ставок. Соответственно, экспортный импульс с этого рынка уже не будет таким, как раньше".