Страна контрастов: дела с экономикой в Латвии не блестящи, но продажи автомобилей Bentley подскочили в два раза
В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 3435 новых автомобилей люксового, или «премиум», сегмента, что на 3,8% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Автоассоциации.
В сегменте новых «премиум»-автомобилей в прошлом году чаще всего — 839 раз — регистрировались легковые автомобили марки Audi, что на 12% больше, чем в 2024 году.
Второе место в премиум-сегменте заняли автомобили BMW — было зарегистрировано 797 машин, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Далее следует Mercedes-Benz с 415 зарегистрированными автомобилями премиум-класса, что на 20,6% больше, чем в 2024 году.
Четвертое место в премиум-сегменте заняли автомобили марки Volvo — зарегистрировано 348 машин, что на 22,1% меньше, чем в 2024 году. Пятерку лидеров замыкают автомобили Lexus — 316 зарегистрированных единиц, что на 10,5% больше, чем годом ранее.
На шестом месте в премиум-сегменте расположились автомобили Porsche — было продано 305 таких машин, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году. Далее следуют Land Rover с 316 автомобилями, что на 10,5% больше, Volkswagen — с 83 автомобилями, что на 18,6% больше, Tesla — с 68 автомобилями, что на 43% меньше, а десятку замыкает Bentley с 36 проданными автомобилями, что в два раза больше, чем годом ранее.
В то же время в прошлом году в премиум-сегменте были зарегистрированы 35 автомобилей KIA, что на 6,1% больше, чем в 2024 году, а также 15 автомобилей Lamborghini — в 3,8 раза больше, 14 автомобилей марки Jaguar — в 2,4 раза меньше, и 11 автомобилей Mini — в 2,7 раза меньше.
Кроме того, в прошлом году были зарегистрированы шесть автомобилей Ferrari по сравнению с одной машиной в 2024 году, три автомобиля McLaren по сравнению с восемью годом ранее, один автомобиль Aston Martin по сравнению с четырьмя в 2024 году, а также по одному автомобилю марок Chevrolet и Rolls-Royce.
