Страна контрастов: дела с экономикой в Латвии не блестящи, но продажи автомобилей Bentley подскочили в два раза

На шестом месте в премиум-сегменте расположились автомобили Porsche — было продано 305 таких машин, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году. Далее следуют Land Rover с 316 автомобилями, что на 10,5% больше, Volkswagen — с 83 автомобилями, что на 18,6% больше, Tesla — с 68 автомобилями, что на 43% меньше, а десятку замыкает Bentley с 36 проданными автомобилями, что в два раза больше, чем годом ранее.