Бессонница ускоряет старение мозга и повышает риск деменции. Что делать тем, кто плохо спит?
Новое исследование показывает, что бессонница вредит здоровью мозга и памяти, повышая риск когнитивного снижения с возрастом.
Люди с хронической бессонницей на 40% чаще сталкиваются с лёгкими когнитивными нарушениями или деменцией, чем те, у кого её нет. Это подчёркивает необходимость своевременно решать проблемы сна — как для улучшения самочувствия здесь и сейчас, так и для долгосрочного здоровья мозга.
Что такое бессонница и как она влияет на мозг
Бессонница проявляется в трудностях с засыпанием, частых пробуждениях или раннем подъёме без возможности снова уснуть, несмотря на усталость. С возрастом «поздняя» бессонница (слишком ранние пробуждения) встречается чаще и особенно раздражает.
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, приняли участие 2750 когнитивно здоровых взрослых (средний возраст — 70 лет). За 5,6 лет наблюдений 16% участников страдали хронической бессонницей (проблемы со сном ≥3 ночей в неделю на протяжении 3+ месяцев). За это время лёгкие когнитивные нарушения или деменция развились у 14% людей с бессонницей и у 10% без неё. После поправок на возраст, давление, лекарства и апноэ сна, риск когнитивного снижения у людей с бессонницей оставался выше на 40% — эквивалентно примерно 3,5 лишним годам «старения мозга».
Эксперты по сну отмечают: исследование выявило связь, а не прямую причину. Бессонница сложна, и сама деменция также может нарушать сон.
Почему бессонница вредит мозгу?
- Во сне мозг очищается от «мусора», включая белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Недостаток сна ведёт к накоплению токсинов, воспалительных маркеров и амилоидных бляшек, ускоряя старение мозга.
- Сон поддерживает память, эмоциональную стабильность и восстановление нервной системы. Хроническая бессонница подрывает когнитивные функции и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.
Почему поздняя бессонница чаще встречается с возрастом?
- Изменения циркадных ритмов: с возрастом биологические часы смещаются на более раннее время, снижается уровень мелатонина и глубина сна.
- Гормональные изменения: падение уровня гормонов в менопаузе влияет на центры сна, ночные пробуждения усиливаются приливами.
- Психическое здоровье: депрессия и тревожность нарушают ритмы и вызывают ранние пробуждения или повышенную настороженность.
- Алкоголь: сбивает фазу REM-сна, вызывая ранние пробуждения.
Что делать при бессоннице?
Бессонницу не стоит воспринимать как «норму возраста» — её можно лечить.
Советы для сна:
- Соблюдайте регулярный график.
- Создайте спокойный ритуал перед сном.
- Держите спальню тёмной, тихой, прохладной и удобной.
- Избегайте экранов, кофеина и алкоголя перед сном.
- Не лежите без сна в постели слишком долго.
- Регулярно занимайтесь физической активностью.
Устранение причин:
- Используйте охлаждающее постельное бельё и снижайте температуру в комнате при приливах.
- Обращайтесь к психологу при стрессе, тревоге или депрессии.
- Ограничьте вечерний алкоголь.
Профессиональная помощь:
- Наиболее эффективен когнитивно-поведенческий подход при бессоннице (КПТ-I), направленный на изменение привычек и мыслей, поддерживающих бессонницу.
- При необходимости назначаются лекарства, но только в сочетании с поведенческой терапией.