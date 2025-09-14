Бессонница ускоряет старение мозга и повышает риск деменции. Что делать тем, кто плохо спит?

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, приняли участие 2750 когнитивно здоровых взрослых (средний возраст — 70 лет). За 5,6 лет наблюдений 16% участников страдали хронической бессонницей (проблемы со сном ≥3 ночей в неделю на протяжении 3+ месяцев). За это время лёгкие когнитивные нарушения или деменция развились у 14% людей с бессонницей и у 10% без неё. После поправок на возраст, давление, лекарства и апноэ сна, риск когнитивного снижения у людей с бессонницей оставался выше на 40% — эквивалентно примерно 3,5 лишним годам «старения мозга».