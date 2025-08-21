Шокирующее открытие ученых: сахар может повысить риск деменции на 43%

Для ответа они проанализировали данные о питании более 158 000 человек из UK Biobank — масштабного исследования, отслеживающего, как генетика, образ жизни и окружающая среда влияют на развитие заболеваний. Также были рассчитаны генетические баллы риска, связанные с метаболизмом сахара, кишечными бактериями и риском деменции. В течение почти 10 лет они отслеживали количество участников, у которых диагностировали деменцию.