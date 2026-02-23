Во вторник в центральных и восточных районах Латвии продолжится снегопад

Под влиянием циклона ночью небо будет преимущественно затянуто облаками. В центральных и восточных районах продолжится снегопад, местами на востоке пройдет сильный снег, локально на юге страны также ожидается мокрый снег и небольшая оттепель. Дороги будут скользкими, временами во время снегопада существенно ухудшится видимость. Ночью будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух остынет до -1...-5 градусов.