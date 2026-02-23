24 февраля у памятника Свободы в Риге сформируют силуэт Украины и споют гимны Латвии и Украины
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, уже завтра, 24 февраля, у памятника Свободы пройдет акция поддержки Украины «Вместе до победы!». Акция начнется на рассвете в 7:30 и продлится полчаса.
Участники у памятника Свободы станут в специально огороженной зоне, образовав силуэт территории Украины, а также вместе с представителями 28 хоров, ансамблей и другими музыкантами будут приглашены спеть в поддержку Украины. Вести мероприятие будет актриса Нового Рижского театра Гуна Зариня.
Акцию откроют минутой молчания в память о тех, чьи голоса замолчали навсегда. Затем под руководством дирижера Матиса Туча прозвучат гимн Латвии «Dievs, svētī Latviju!», гимн Украины «Ще не вмерла України», а также песни «Taisnība», «Dziesma, ar ko tu sāksies?», «Не твоя війна» и «Zaļā dziesma». Солисты — Айя Витолиня, Даумантс Калниньш, Артем Басов. В мероприятии участвуют 28 хоров и ансамблей.
Организаторы призывают участников взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в одежду цвета украинского флага. Также предлагают принести желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет возложить у памятника Свободы.
В рамках акции будут использованы фотографии Ины Страздини из Украины — в феврале 2025 года их показывали на выставке «Kara piezīmes. Ukraina» («Заметки войны. Украина») в выставочном зале Международной резиденции художников в Педвале.
За акцией можно будет наблюдать в прямом эфире на платформах LSM, Delfi, TV24 и на YouTube-канале Латвийского телевидения (LTV).
Для подготовки к акции 23 февраля с 17:00 до 22:00 в помещении общества Tavi draugi в Риге (улица Лапеню, 23) пройдет мастерская плакатов. Вместе с художником Дайнисом Руденисом можно будет сделать граффити-плакаты для участия в акции.
Также 24 февраля в течение дня запланированы и другие мероприятия поддержки Украины на площади у памятника Свободы. Весь день там можно будет поддержать Украину пожертвованием в пунктах сбора организации Ziedot.lv и общества Tavi draugi — средства пойдут на помощь в обеспечении тепла для жителей Украины.
С 18:30 до 19:30 общество Tavi draugi проведет символическое шествие «Путь света Украине», посвященное памяти жертв войны. Сбор — на Домской площади, затем участники вместе пройдут к памятнику Свободы. С собой просят взять источники света — смартфоны, карманные фонарики или другие символические «огни».