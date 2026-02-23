Штраф до 1000 евро! Вступили в силу более строгие правила пилотирования дронов

Как сообщает Государственная полиция, в прошлом году было начато 771 производство по делам об административных правонарушениях в сфере беспилотных воздушных судов, то есть дронов. В том числе зафиксировано 150 случаев, когда дроны не были маркированы или идентифицируемы, и 91 нарушение, когда дрон летел вне прямой видимости.