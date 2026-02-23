Штраф до 1000 евро! Вступили в силу более строгие правила пилотирования дронов
На прошлой неделе, 18 февраля, вступили в силу поправки к закону "Об авиации", которые устанавливают более строгие ограничения на использование дронов.
Как сообщает Государственная полиция, в прошлом году было начато 771 производство по делам об административных правонарушениях в сфере беспилотных воздушных судов, то есть дронов. В том числе зафиксировано 150 случаев, когда дроны не были маркированы или идентифицируемы, и 91 нарушение, когда дрон летел вне прямой видимости.
Для повышения безопасности полетов дронов 18 февраля 2026 года вступили в силу поправки к закону «Об авиации», предусматривающие следующие административные наказания:
- За выполнение полета беспилотным воздушным судном, которое не маркировано или не идентифицируемо — предупреждение или штраф до 150 евро;
- За выполнение полета без обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (OCTA) — предупреждение или штраф до 200 евро;
- За выполнение полета, если у дистанционного пилота нет квалификационного удостоверения — предупреждение или штраф до 300 евро;
- За выполнение полета вне прямой видимости — предупреждение или штраф до 300 евро;
- За распыление жидкостей, сброс материалов или веществ, перевозку опасных изделий или веществ без разрешения — предупреждение или штраф до 300 евро;
- За выполнение полета, если беспилотное воздушное судно и дистанционный пилот не зарегистрированы в реестре беспилотных воздушных судов — предупреждение или штраф до 700 евро;
- За выполнение полета беспилотным воздушным судном, масса которого превышает допустимую — предупреждение или штраф до 700 евро;
- За выполнение полета без соблюдения дистанции до лиц, не участвующих в полете, и мест скопления людей (без разрешения) — предупреждение или штраф до 700 евро;
- За отказ пройти проверку на алкоголь или другие одурманивающие вещества — штраф до 700 евро;
- За осуществление дистанционного пилотирования или наблюдение за полетом в состоянии алкогольного опьянения (более 0,2 промилле) или под воздействием наркотических веществ — штраф до 700 евро;
- За выполнение полета без соблюдения требований, установленных в соответствующей географической зоне — предупреждение или штраф до 700 евро;
- За выполнение полета с нарушением установленной допустимой высоты — предупреждение или штраф до 1000 евро;
- За выполнение полета беспилотным воздушным судном над другими авиационными объектами — предупреждение или штраф до 1000 евро.
Государственная полиция отмечает, что к тем пилотам дронов, которые ранее не привлекались к административной ответственности, применяется административное наказание в виде предупреждения. В случаях же повторного выявления нарушения, с учетом его тяжести, пилоту дрона будет назначен денежный штраф.