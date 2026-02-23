СГБ получила просьбы допустить граждан России и Беларуси к критической инфраструктуре Латвии
Служба государственной безопасности (СГБ) получила от девяти учреждений и одного предприятия, которое оказывает услуги на территории предприятия критической инфраструктуры, просьбы выдать в порядке исключения разрешения на доступ граждан России и Беларуси к информации или технологическому оборудованию, которые важны для функционирования критической инфраструктуры.
Точное число таких лиц в СГБ не назвали, но указали, что на данный момент ни одному гражданину России или Беларуси таких разрешений выдано не было, а часть просьб еще рассматривается.
В СГБ отметили, что для получения разрешения необходимо обоснование со стороны владельца или руководителя объекта критической инфраструктуры, почему конкретный гражданин России или Беларуси не может быть заменен другим специалистом и почему ему должен быть сохранен доступ к информации или технологическому оборудованию. Дополнительно в процессе оценки проводится углубленное изучение индивидуальных разведывательных рисков и рисков безопасности в отношении каждого сотрудника.
Закон о национальной безопасности содержит норму о том, что граждане России и Беларуси не могут работать на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры. Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения учреждений госбезопасности. Данное положение вступило в силу 28 июня 2025 года.