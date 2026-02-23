СГБ получила просьбы допустить граждан России и Беларуси к критической инфраструктуре Латвии

Закон о национальной безопасности содержит норму о том, что граждане России и Беларуси не могут работать на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры. Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения учреждений госбезопасности. Данное положение вступило в силу 28 июня 2025 года.