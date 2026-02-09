Омбудсмен критикует внезапные увольнения граждан России и Беларуси

Она также признает, что если человек теряет работу не в результате собственных действий, вины или профессиональных способностей, а в результате общего запрета, принятого государством, то возникает вопрос, не ограничивается ли непропорционально право человека на социальное обеспечение и не нарушаются ли его законные ожидания. Особенно это касается случаев, когда нормативный акт вступает в силу быстро, без достаточного переходного периода, своевременного информирования или компенсационных механизмов, считает Палкова.