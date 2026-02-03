Больницы Латвии увольняют граждан России и Беларуси без выходных пособий

Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS) прекратила трудовые отношения с десятью сотрудниками. Как сообщили агентству LETA в больнице, согласно нормам Трудового закона в таких случаях выходное пособие не выплачивается. Закон о национальной безопасности, в числе прочего, предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категории A, B и C или на особо значимой критической инфраструктуре европейского уровня, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования этой инфраструктуры. Такое трудоустройство возможно лишь в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.