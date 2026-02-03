Больницы Латвии увольняют граждан России и Беларуси без выходных пособий
Из-за требований закона о национальной безопасности латвийские больницы продолжают увольнять граждан России и Беларуси. Выходные пособия при этом не выплачиваются.
Клиническая университетская больница им. Страдиня (PSKUS) прекратила трудовые отношения с десятью сотрудниками. Как сообщили агентству LETA в больнице, согласно нормам Трудового закона в таких случаях выходное пособие не выплачивается. Закон о национальной безопасности, в числе прочего, предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категории A, B и C или на особо значимой критической инфраструктуре европейского уровня, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования этой инфраструктуры. Такое трудоустройство возможно лишь в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.
PSKUS выявила и индивидуально оценила сотрудников, чья работа связана с доступом к критически важной информации или технологическому оборудованию.
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) с момента вступления в силу соответствующей нормы Закона о национальной безопасности также установлено, что в трудовых отношениях находились несколько лиц с гражданством России и Беларуси. В настоящее время в BKUS проходит процесс оценки и поэтапного увольнения этих сотрудников. Перед прекращением трудовых отношений индивидуально оценивается, предполагает ли работа доступ к критически важной информации или технологическим системам. В больнице подчеркивают, что прекращение трудовых отношений с гражданами России и Беларуси существенно не повлияет на повседневную работу Детской больницы и не создаст угрозы непрерывности ее деятельности.
Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) также отметила, что увольнение сотрудников не влияет на работу больницы и не нарушает непрерывность предоставляемых услуг.