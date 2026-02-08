В Латвии готовят поправки к закону, согласно которым станет гораздо проще увольнять людей с работы
Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта LAKRS призывает Сейм отклонить ряд предусмотренных в Законе о труде поправок, которые, по мнению профсоюза, существенно ухудшили бы правовую защиту работников, говорится в письме профсоюза, адресованном Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
LAKRS подчеркивает, что статья 110 Закона о труде, устанавливающая запрет для работодателя расторгать трудовой договор с членом профсоюза без предварительного согласия соответствующего профсоюза, является важным механизмом защиты работников. Профсоюз указывает, что правовое регулирование обеспечивает реальное, а не формальное соблюдение права работников свободно объединяться в профсоюзы, особенно в случаях, когда у работника нет достаточных ресурсов для длительного судебного разбирательства.
В письме отмечается, что участие профсоюза в согласовании увольнения носит превентивный характер, способствуя более тщательной оценке со стороны работодателей и соблюдению процессуальных требований. LAKRS указывает, что отказ профсоюза дать согласие на увольнение предоставляется только в случаях, когда увольнение является необоснованным, противозаконным или была нарушена надлежащая процедура.
LAKRS также отмечает, что статья 110 на практике помогает предотвращать ошибки, которые в противном случае могли бы привести к судебным разбирательствам против работодателей. Профсоюз подчеркивает, что потеря работы для работника означает не только снижение доходов, но и социальную незащищенность, поэтому обязанность государства — обеспечить справедливые и законные процедуры.
Профсоюз критикует и ряд других предусмотренных в законопроекте поправок. Так, он возражает против предложения предоставить работодателям право в течение двух лет после прекращения действия коллективного договора в одностороннем порядке отступать от его условий, указывая, что такое решение не соответствует статье 1587 Гражданского закона, которая запрещает односторонний отказ от правовой сделки без согласия другой стороны.
LAKRS выступает против изменений в статье 74 Закона о труде, которые предусматривали бы возможность для работодателя во время простоя сроком более пяти дней снизить вознаграждение до 70%. Профсоюз подчеркивает, что работник в такой ситуации не виновен в наступлении простоя, а введение такой нормы фактически легализовало бы снижение доходов работников без надлежащего обоснования.
Профсоюз также не согласен с поправкой, которая предусматривала бы возможность для работника в условиях простоя расторгнуть договор без соблюдения срока предупреждения, получив уменьшенное выходное пособие. По мнению LAKRS, это создало бы ситуацию, при которой работники фактически были бы вынуждены покидать работу без социальных гарантий.
LAKRS отвергает и намерение дополнить статью 107 Закона о труде, предусмотрев, что Государственное агентство занятости могло бы в одностороннем порядке сокращать срок начала коллективного увольнения, исключая представителей работников из процесса принятия решений. Профсоюз считает, что такие поправки игнорировали бы принципы социального диалога и сделали бы невыполнимой статью 106 Закона о труде об информировании и консультировании.
В свою очередь, предложение в статье 113 Закона о труде сократить срок уведомления о прекращении трудовых правовых отношений до трех дней LAKRS оценивает как легализацию забывчивости работодателей, указывая, что такой срок нельзя считать соразмерным и он не обеспечивает работникам реальной возможности подготовиться к прекращению трудовых отношений.
Профсоюз призывает депутатов Сейма принять социально ответственное решение, сохранить статью 110 Закона о труде и продолжить совершенствование трудового права путем социального диалога.