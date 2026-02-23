В одном из торговых центров Риги открылся первый отдельный ресторан BAO - это самая большая точка бренда
В торговом центре Domina Shopping открылся первый самостоятельный и одновременно самый большой на сегодня street food ресторан азиатской кухни бренда BAO. Популярный в Балтии бренд вырос из формата food court до уровня отдельного ресторана: здесь сочетаются вкусы азиатской уличной еды, современный интерьер и концепция открытой кухни, позволяющая гостям наблюдать за процессом приготовления. Площадь нового ресторана — почти 100 м².
Директор Domina Shopping Дина Бунце отмечает, что питание в торговых центрах сегодня — уже не просто дополнительная услуга к шопингу, а одна из причин, по которой люди, особенно зимой, выбирают конкретный торговый центр.
В меню — от бао и поке до чемпионского бургера
В меню представлены уже полюбившиеся гостям позиции — bao-булочки и поке-боулы, которые готовят на месте. В напитках — качественный кофе, созданный в сотрудничестве с брендом Rocket Bean Roastery, который обжаривает кофе в Латвии. Благодаря более просторной и функциональной кухне именно в Domina Shopping BAO заметно расширяет ассортимент горячих блюд. Среди них — эксклюзивный чемпионский бургер из говядины, получивший признание на европейских street food соревнованиях в Германии и ранее победивший на Рижском чемпионате бургеров.
Как и в других местах, ресторан BAO в Domina Shopping работает по принципу открытой кухни: все блюда готовят на месте, чтобы посетители могли видеть процесс и убедиться в качестве.
Интерьер в азиатских настроениях
Новый ресторан BAO расположен рядом со входом C, возле филиала Swedbank. Интерьер, созданный архитектором Эвией Кирсоне из Kirson Design Group, выдержан в азиатской атмосфере: доминируют черные и красные оттенки, создающие приглушенное и немного загадочное настроение. В оформлении сочетаются индустриальный минимализм, выразительные акценты и зелень — в итоге получилась современная городская среда с азиатским шармом.
Сейчас BAO работает в четырех локациях в Риге, в двух — в Вильнюсе, а также занимается выездной торговлей с двумя трейлерами. Компания продолжает оценивать возможности развития и на рынке Эстонии.