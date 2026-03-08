Латвийские предприниматели обрадовались, что теперь работникам можно будет меньше платить
Крупнейшая предпринимательская организация Латвии — Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) — положительно оценивает решение Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, принятое на этой неделе, концептуально поддержать модель доплат за сверхурочную работу, предусматривающую, что в рабочие дни минимальная доплата за сверхурочные будет не менее 50%, а в праздничные дни — не менее 75%. "Прежний подход, предусматривающий 100% оплату сверхурочных, в настоящее время сохранился только в России и Беларуси", - указывает ЛТПП.
"Сейчас установленная в Законе о труде 100% доплата за сверхурочную работу хорошо выглядит в теории, однако на практике она стала препятствием для справедливой оплаты труда, более гибкой организации работы и увеличения общего фонда оплаты труда. В частном секторе заработная плата за последние десять лет выросла более чем вдвое, однако для увеличения оплаты труда и в государственном секторе необходимо создавать более конкурентоспособную предпринимательскую среду, что, в свою очередь, будет способствовать росту налоговых поступлений. Решение комиссии является позитивным шагом для развития экономики и повышения ее конкурентоспособности", - полагает ЛТПП.
"В настоящее время Латвия является единственной страной Европейского союза, где установлена минимальная оплата сверхурочных в размере 100%. В соседних странах — Литве и Эстонии — она составляет 50%, а, например, во Франции — всего 10%. Минимальная оплата сверхурочной работы в размере 100% является устаревшей практикой, унаследованной с советских времен, которая в современных условиях рынка труда сохранилась только в России и Беларуси. Поддержка изменений в регулировании со стороны парламентской комиссии открывает возможность для Латвии двигаться к более сбалансированному регулированию рынка труда, характерному для развитых европейских экономик, одновременно отказываясь от норм и подходов, присущих постсоветским государствам", - добавляет организация.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии опросили сотрудников компаний и выявили одну неприятную вещь.