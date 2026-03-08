Латвийские предприниматели обрадовались, что теперь работникам можно будет меньше платить

"Сейчас установленная в Законе о труде 100% доплата за сверхурочную работу хорошо выглядит в теории, однако на практике она стала препятствием для справедливой оплаты труда, более гибкой организации работы и увеличения общего фонда оплаты труда. В частном секторе заработная плата за последние десять лет выросла более чем вдвое, однако для увеличения оплаты труда и в государственном секторе необходимо создавать более конкурентоспособную предпринимательскую среду, что, в свою очередь, будет способствовать росту налоговых поступлений. Решение комиссии является позитивным шагом для развития экономики и повышения ее конкурентоспособности", - полагает ЛТПП.