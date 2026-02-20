В Латвии опросили сотрудников компаний и выявили одну неприятную вещь

При оценке вовлеченности сотрудников в принятие решений проявляется существенный разрыв между информированностью и участием — хотя значительная часть работников чувствует себя информированной о принятых решениях, лишь 14 % указывают, что ощущают вовлеченность в решения, касающиеся их работы и развития компании, а еще 31 % отмечают, что скорее чувствуют себя вовлеченными. Одновременно более половины, то есть 55 % респондентов, признают, что в решениях, напрямую затрагивающих их повседневную работу, они скорее не участвуют или вовсе не чувствуют себя вовлеченными.