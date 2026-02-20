В Латвии опросили сотрудников компаний и выявили одну неприятную вещь
С целью выяснить, как работающие жители оценивают устойчивость с точки зрения управления, текстильная компания Lindstrom в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat Latvija провела опрос, выявив разрыв между информированностью сотрудников и их вовлеченностью. Хотя 64 % респондентов признают, что работодатель достаточно разъясняет принятые решения, лишь 45 % чувствуют себя вовлеченными в принятие решений, влияющих на их работу или развитие компании.
«Устойчивое предпринимательство выходит за рамки “зеленого курса”. Оно тесно связано с эффективностью компании и ее долгосрочным ростом и охватывает не только экологические вопросы, но и социальные и управленческие аспекты, где важную роль играет прозрачность управленческих процессов и забота о человеческих ресурсах. Тот факт, что более половины работающих ежедневно живут с ощущением, что решения принимаются без их участия, — это четкий сигнал работодателям укреплять культуру вовлеченности и пересматривать управленческие подходы», — поясняют эксперты.
Данные опроса показывают, что большинство работающих в целом считают, что работодатель достаточно разъясняет управленческие решения. Полностью уверены в этом 24 % респондентов, а 40 % отмечают, что скорее чувствуют себя информированными. В то же время 32 % считают, что решения руководства разъясняются недостаточно.
При оценке вовлеченности сотрудников в принятие решений проявляется существенный разрыв между информированностью и участием — хотя значительная часть работников чувствует себя информированной о принятых решениях, лишь 14 % указывают, что ощущают вовлеченность в решения, касающиеся их работы и развития компании, а еще 31 % отмечают, что скорее чувствуют себя вовлеченными. Одновременно более половины, то есть 55 % респондентов, признают, что в решениях, напрямую затрагивающих их повседневную работу, они скорее не участвуют или вовсе не чувствуют себя вовлеченными.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что работники Circle K жалуются на регулярные оскорбления со стороны русскоязычных жителей. В чем причина конфликтов?