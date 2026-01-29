Работники Circle K жалуются на регулярные оскорбления со стороны русскоязычных жителей. В чем причина конфликтов?

Особенно часто сложные и агрессивные ситуации происходят в ночные часы. Сотрудники указывают, что в конфликтных случаях охранные фирмы не всегда могут оперативно прибыть и отреагировать, а иногда неприятные инциденты связаны и с ненадлежащим использованием инфраструктуры станций. В Латвии одной из наиболее частых причин оскорбительной коммуникации является требование клиентов, чтобы сотрудник говорил на русском языке, что нередко перерастает в грубое общение.