Работники Circle K жалуются на регулярные оскорбления со стороны русскоязычных жителей. В чем причина конфликтов?
Опрос работников в странах Балтии, проведенный компанией Circle K показал, что 28%, или примерно каждый третий сотрудник сталкивался с оскорбительным поведением со стороны клиентов. Чаще всего это проявлялось в виде криков и ругани, на которые пришлось 52% зафиксированных случаев, угроз — 26%, физического воздействия — 13%, оскорблений сексуального характера — 7%, а также расистских высказываний — 2%.
Как отмечает директор по персоналу Circle K в странах Балтии Ундине Микелсоне, хотя большинство клиентов в повседневной жизни вежливы, понимающи и уважительны, опыт сотрудников показывает, что по-прежнему существуют ситуации, в которых они сталкиваются с неприемлемым и грубым отношением.
Особенно часто сложные и агрессивные ситуации происходят в ночные часы. Сотрудники указывают, что в конфликтных случаях охранные фирмы не всегда могут оперативно прибыть и отреагировать, а иногда неприятные инциденты связаны и с ненадлежащим использованием инфраструктуры станций. В Латвии одной из наиболее частых причин оскорбительной коммуникации является требование клиентов, чтобы сотрудник говорил на русском языке, что нередко перерастает в грубое общение.
Circle K сообщает, что работает над обучением сотрудников навыкам разрешения сложных ситуаций. Работники могут конфиденциально сообщать о неприятных инцидентах на рабочем месте, а также им предлагаются бесплатные консультации психологов. На автозаправочных станциях установлено видеонаблюдение и применяется ряд мер по предотвращению ограблений.