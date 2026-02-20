Удивительная Алиса Лю: тайна рождения и другие перипетии судьбы новой олимпийской чемпионки
20 февраля 2026 года американская фигуристка китайского происхождения Алиса Лю завоевала золото Олимпийских игр в Италии. С самого начала Алису называли одной из главных претенденток на золотую медаль. Однако её путь к вершине больше напоминает сценарий фильма, чем типичную спортивную биографию.
Тайна рождения фигуристки
Алиса Лю родилась 8 августа 2005 года в Кловисе, штат Калифорния, и выросла в большой семье, далёкой от профессионального спорта. Её отец, юрист Артур Лю, эмигрировал из Китая в 1990-е годы по политическим мотивам. По некоторым сведениям, причиной отъезда могли стать события на площади Тяньаньмэнь.
В США он продолжил юридическую практику и решил создать большую семью. Алиса стала старшей из детей: у неё есть младшая сестра Селина и тройняшки — Джошуа, Джастин и Джулия. Все они родились благодаря суррогатному материнству с использованием донорских яйцеклеток. Артур Лю сознательно шёл к этой цели и вкладывал значительные средства в процедуры ЭКО и поиск суррогатных матерей. Его бывшая супруга Мэри, несмотря на развод, сохранила статус официального опекуна и принимает участие в воспитании детей.
В детстве Алиса задавалась вопросом, почему внешне не похожа на азиатку, и именно тогда узнала историю своего рождения. Её отец позже признавался, что не знаком с донорами яйцеклеток, лишь отмечая, что где-то в мире есть женщины, благодаря которым у него появилась большая семья.
На каток Алису привёл отец, поклонник легендарной фигуристки Мишель Кван, когда девочке было пять лет. Уже на первых занятиях тренер Лаура Липецки обратила внимание на её природную музыкальность, гибкость и чувство ритма.
Прогресс оказался стремительным: в 10 лет Лю стала самой молодой чемпионкой США в категории intermediate, затем вошла в число призёров национального первенства среди новичков, а в 12 выиграла юниорский чемпионат страны, чисто исполнив шесть тройных прыжков в произвольной программе. Эти достижения быстро сделали её одной из самых заметных юных фигуристок Америки.
Американская надежда
Переход Алисы Лю во взрослый спорт получился молниеносным и громким. После триумфа на юниорском чемпионате США в 2018 году она уже в следующем сезоне заявила о себе на новом уровне.
В сезоне-2018/19 13-летняя фигуристка сенсационно выиграла чемпионат страны среди взрослых. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя, один — в каскаде, и стала самой молодой чемпионкой США в истории, побив достижение Тары Липински.
Из-за возрастных ограничений Лю некоторое время не могла полноценно выступать на международной арене, однако вскоре получила допуск и быстро подтвердила свой статус. В 2019 году на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде она первой среди американок исполнила четверной лутц в произвольной программе и одержала победу. В финале серии заняла второе место, а на юниорском чемпионате мира-2020 завоевала бронзу.
К этому моменту Алиса уже считалась одной из самых перспективных фигуристок страны — журнал Time включил её в список ста восходящих звёзд. Ещё раньше она стала самой юной спортсменкой, успешно исполнившей тройной аксель на международных стартах, что окончательно закрепило за ней репутацию технического вундеркинда.
Неожиданное решение
Однако период взросления оказался сложным. Рост, изменения в организме и травма бедра сказались на стабильности прыжков. Лю рассталась со своим многолетним тренером Лаурой Липецки и начала сотрудничество с международной командой специалистов — сначала дистанционно, затем в Европе. Постепенно перестройка подготовки принесла плоды: победы на турнирах серии Challenger, возвращение формы и успешная квалификация на Олимпиаду-2022.
К началу олимпийского цикла она окончательно закрепилась в роли одной из главных надежд сборной США.
Сезон-2021/22 стал для Лю одновременно пиком и поворотной точкой. На этапах Гран-при она стабильно входила в число сильнейших, а на чемпионате США шла в призовой тройке, однако положительный тест на COVID-19 вынудил её сняться с турнира. Тем не менее место в олимпийской сборной она сохранила.
В Пекине Алиса подошла к стартам как одна из самых технически оснащённых фигуристок мира — в её арсенале были элементы ультра-си, включая четверной лутц. От неё ждали борьбы за медали, но в итоге она стала седьмой, показав лучший результат среди американок.
Спустя месяц Лю завоевала бронзу чемпионата мира-2022 — первую медаль на взрослом мировом первенстве. На фоне изменившейся международной конкуренции перед ней открывались серьёзные перспективы.
Тем неожиданнее прозвучало её заявление весной 2022 года: в 16 лет Алиса объявила о завершении карьеры. Позже она призналась, что приняла это решение ещё до Олимпиады. Главной причиной стало желание пожить обычной жизнью, проводить больше времени с семьёй и уйти из спорта по собственной воле, не дожидаясь эмоционального выгорания.
«Тренировки были очень тяжёлыми ментально. Это тяжело давалось мне, потому что у меня не было поддержки моих друзей и семьи. И это одна из вещей, которые мне не нравились. Иногда среда в фигурном катании бывает токсичной. Особенно при наличии социальных сетей. Если бы я смогла уйти от этого, было бы хорошо», – рассказывала спортсменка.
После ухода из спорта Алиса Лю сосредоточилась на жизни вне льда: много путешествовала, пробовала себя в новых занятиях, участвовала в ледовых шоу, поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Казалось, её спортивная глава окончательно закрыта. Но всё изменилось во время поездки с друзьями на озеро Тахо — именно там она осознала, что скучает по соревнованиям и хочет вернуться.
Возвращение и новый этап
Весной 2024 года Лю объявила о возвращении — впервые выстраивая карьеру полностью самостоятельно. Она сформировала собственную команду, уже без прежнего активного участия отца.
Сначала Алиса связалась с тренером Филлипом ДиГульельмо, знакомым с ней с детства, затем пригласила хореографа Массимо Скали. Символично, что командный чат получил название «Team Alysa 2026» — с прямым намёком на Олимпиаду в Милане.
С первых стартов стало ясно: камбэк серьёзен. Осенью 2024 года Лю уверенно выступила на клубном турнире в Окленде, чисто исполнив тройные прыжки, а затем выиграла два этапа серии Challenger в Венгрии и Хорватии. На чемпионате США она стала второй, уступив лишь Эмбер Гленн.
Эти результаты позволили ей попасть на чемпионат четырёх континентов и мировое первенство. В Сеуле она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, но сохранила место в сборной на домашний чемпионат мира в Бостоне.
Именно там произошёл настоящий прорыв: 222,97 балла по сумме программ и первое в карьере золото чемпионата мира. Лю опередила японку Каори Сакамото на пять баллов. Вскоре она помогла сборной США победить и в командном чемпионате мира.
Вернувшаяся Алиса выглядела иначе — более зрелой, спокойной и уверенной. Она сама принимает ключевые решения: выбирает музыку, тренеров, костюмы, имидж, планирует график, совмещает спорт с учёбой и признаётся, что впервые получает от катания настоящее удовольствие.
Что касается ее необычной прически, американка говорит так:
«Три года назад я сделала одну полосу сверху на волосах, а затем отрастила волосы. Через год я сделала еще одну, и это напомнило мне дерево. На третий год я сделала еще один круг. Каждый год я делаю новое кольцо. Я хочу выглядеть как дерево».
Олимпиада-2026: вершина пути
На чемпионате США 2026 года Лю вновь стала второй после Эмбер Гленн, однако этого оказалось достаточно для попадания в олимпийскую команду. На Игры в Италии она отправилась уже другим человеком — с двойной мотивацией и внутренней свободой.
В Италии Лю добилась максимального результата — выиграла и командный турнир, и личные соревнования, став двукратной олимпийской чемпионкой. Она стала первой американкой с 2002 года, завоевавшей золото Игр в женском одиночном катании.