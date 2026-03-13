Сейм ужесточает правила декларирования, но хватит ли этого, чтобы защититься от скрытых "подселенцев"

Менее чем за пять лет Государственная полиция возбудила 192 уголовных дела, и в большинстве случаев - за указание ложного юридического адреса в документах. Для изменения этой ситуации есть несколько решений, считает Брувелис. Например, собственник указывает в земельной книге запрет на регистрацию чего-либо и кого-либо в своей собственности. Второй - классический способ, при котором любой, кто хочет использовать чужую собственность для регистрации себя или своей компании, будет получать и подавать свидетельство от собственника вместе с заявлением на декларирование или регистрацию.