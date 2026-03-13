Сейм ужесточает правила декларирования, но хватит ли этого, чтобы защититься от скрытых "подселенцев"
В Латвии продолжаются случаи, когда люди декларируют место жительства в чужой собственности без согласия владельца. Несмотря на готовящиеся поправки, проблема создает издержки и вызывает споры о том, насколько строгими должны быть новые правила.
По-прежнему встречаются случаи, когда посторонние лица декларируют место жительства в чужой недвижимости без законных оснований. Ранее на manabalss.lv прошел сбор подписей за инициативу о декларировании места жительства только с согласия собственника жилья. Хотя Сейм уже поддержал соответствующие поправки во втором чтении и в будущем к таким лицам будут применяться ограничения, часть общества считает, что они должны быть более строгими, сообщает Lsm.lv.
Случаи декларирования на чужой собственности влекут за собой большие издержки как для самих собственников, которым приходится подавать в суд, чтобы выселить компанию или человека, так и для государства. С такой ситуацией столкнулся и член правления Lursoft Айнарс Брувелис. Он считает, что это нужно прекратить, но законодатель не предпринимает никаких действий.
Менее чем за пять лет Государственная полиция возбудила 192 уголовных дела, и в большинстве случаев - за указание ложного юридического адреса в документах. Для изменения этой ситуации есть несколько решений, считает Брувелис. Например, собственник указывает в земельной книге запрет на регистрацию чего-либо и кого-либо в своей собственности. Второй - классический способ, при котором любой, кто хочет использовать чужую собственность для регистрации себя или своей компании, будет получать и подавать свидетельство от собственника вместе с заявлением на декларирование или регистрацию.
Для сокращения числа таких случаев планируется, что при использовании электронной услуги декларирования места жительства система будет автоматически проверять, не было ли декларирование лица аннулировано за последние три года из-за предоставления ложной информации. Это предусматривают поправки, принятые во втором чтении в Сейме. В случае выявления такой ситуации декларироваься можно будет только лично, с предъявлением документов. В свою очередь, Управление по делам гражданства и миграции будет уведомлять владельца недвижимости о лицах, задекларировавших место жительства в его собственности. Поправки еще предстоит рассмотреть в третьем чтении.
Министерство внутренних дел указало, что в большинстве случаев процедура декларирования места жительства используется добросовестно, и количество недобросовестных случаев относительно невелико - менее 1%. Поэтому важно сбалансировать права физических лиц и не создавать излишней административной нагрузки на честных и законопослушных граждан. В прошлом году количество недобросовестных случаев составило 485, годом ранее - 528.