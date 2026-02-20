PTAC заглянул в Корзину низких цен и обнаружил, что она дырявая

Центр защиты прав потребителей отмечает, что торговцы все чаще включают в Корзины низких цен дополнительные продукты, не упомянутые в Меморандуме. Такой подход оценивается положительно, поскольку расширяет выбор для потребителей и позволяет торговцам гибче реагировать на потребности покупателей. Однако следует учитывать, что эти дополнительные товары не засчитываются в официальных данных о выполнении Меморандума и при оценке соответствия не учитываются.