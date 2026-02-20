PTAC заглянул в Корзину низких цен и обнаружил, что она дырявая
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) продолжает мониторинг выполнения Меморандума о ценах на продукты питания и содержания Корзины низких цен в латвийских розничных сетях. Последняя проверка показала, что в Корзине нет многих ранее заявленных продуктов питания. Куда они делись?
Из корзины выпали многие продукты
Хотя Меморандум предусматривает, что в корзине должен быть как минимум один продукт из каждой из 10 основных продовольственных категорий, наблюдения показывают, что торговцы редко обеспечивают полный охват всех категорий. Категории товаров в Корзине низких цен: хлеб, молоко, молочные продукты (сыр и творог, масло, сметана, йогурт, пахта), свежие овощи, свежие фрукты, мясо (свинина, мясо птицы, говядина и телятина, баранина и козлятина), свежая рыба, яйца, мука и другие зерновые, растительные масла.
Мониторинг Центра защиты прав потребителей за 32 недели подтверждает, что в сетях супермаркетов в Корзинах низких цен в среднем представлены 7 из 10 категорий. Этот показатель длительное время остается неизменным и является недостаточным.
Количество представленных категорий в разных розничных сетях варьируется от 4 до 9 в зависимости от ассортимента торговца.
PTAC призывает торговцев обеспечивать полноценное представительство категорий не формально одним товаром, а несколькими, что позволит домохозяйствам готовить полноценные блюда, используя продукты из Корзины низких цен и сокращая расходы.
Одновременно торговцев призывают обеспечить, чтобы товары Корзины низких цен в магазинах были легко заметны и четко маркированы. Только так потребители смогут быстро ориентироваться в предложении и быть уверенными, что выбирают товар по самой низкой цене в категории.
Что чаще всего есть в корзинах?
Чаще всего среди товаров, предусмотренных Меморандумом, в предложении присутствуют молоко и молочные продукты (наиболее часто — творог и йогурт), хлеб (белый хлеб) и масло (рапсовое).
Далее следуют пшеничная мука и гречка. Эти товары формируют «ядро» Корзины низких цен и предлагаются торговцами наиболее стабильно.
Чего чаще всего не хватает?
Реже всего в корзины включаются рыба, фрукты (ягоды) и овощи, предусмотренные Меморандумом. В сезон предложение фруктов, ягод и овощей в Корзине низких цен увеличивалось, однако в настоящее время встречается реже. Нередко в предложении отсутствуют яйца. Среди категорий Меморандума реже всего включаются, например, пахта, брусника и клюква, а также цельнозерновая мука. Баранина не включалась ни разу.
Центр защиты прав потребителей отмечает, что торговцы все чаще включают в Корзины низких цен дополнительные продукты, не упомянутые в Меморандуме. Такой подход оценивается положительно, поскольку расширяет выбор для потребителей и позволяет торговцам гибче реагировать на потребности покупателей. Однако следует учитывать, что эти дополнительные товары не засчитываются в официальных данных о выполнении Меморандума и при оценке соответствия не учитываются.