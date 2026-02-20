Лизнул так лизнул: поведение Шамана вызывает недоумение и "испанский стыд" даже у россиян
Российский певец-пропагандист Шаман (Ярослав Дронов) решил, что лучший способ выразить любовь к родине — это встать на колени и облизать лед Байкала. Получилось не патриотично, а по-настоящему странно и неловко.
Скандал вокруг поездки Шамана (Ярослава Дронова) на Байкал продолжает разрастаться. Накануне концерта в Иркутске артист решил «попробовать самое чистое озеро в мире на вкус» — буквально. Видеоролик, заботливо помеченный «18+», демонстрирует, как 34-летний исполнитель хита «Я русский» становится на колени и с энтузиазмом облизывает лед.
Мы это посмотрели, теперь и вам придётся: Шаман нализывает озеро Байкал.— Лентач (@oldLentach) February 19, 2026
«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус. А это вкусно», говорит Шаман в видосе. pic.twitter.com/fQ0xXGpUgN
Зачем? По словам самого певца — из детского любопытства. Мол, кто из нас не пробовал снег в детстве? Аргумент, достойный школьного сочинения, но вряд ли — взрослого публичного человека, который позиционирует себя духовным ориентиром молодых россиян.
Сакральность против перформанса
Для бурятов, эвенков и других коренных народов Сибири Байкал — не просто водоем, а священное место. Представители шаманских организаций прямо заявили: подобное поведение — неуважение. Особенно иронично это звучит на фоне сценического псевдонима артиста. Называться Шаманом и устраивать сомнительные гастрономические эксперименты на сакральной территории — сочетание, мягко говоря, странное.
Но если духовная сторона вопроса кого-то не впечатляет, остается бытовая: врачи напомнили, что массово повторять такие «челленджи» не стоит. Лед — это не стерильный десерт, а потенциальный источник инфекций и паразитов.
Мем вместо миссии
Интернет отреагировал предсказуемо: кадры моментально превратились в мемы. Пользователи дорисовывают, шутят, иронизируют. Блогеры не скрывают недоумения. Кто-то предположил, что это работа нейросети, кто-то — что это новый уровень «патриотического перформанса».
Страшную весть принесла я в ваш дом... pic.twitter.com/2On1L3VQ2q— Татьяна Несусвет (@t_nesusvet) February 19, 2026
Байкал, после того, как его полизал Шаман. pic.twitter.com/mcmso2Ea51— СмутноеВремя (@Durevestnik) February 19, 2026
Остановите его! Спасите Байкал!! pic.twitter.com/vbLWHG5GZa— Борис 🐝🐝🐝 (@ypo6opoc) February 19, 2026
Сам артист, однако, остался доволен и даже отметил рост интереса к Байкалу. Видимо, в логике современного шоу-бизнеса любой скандал — это вклад в туризм.