"Тиранят самоуправления": в Сейме жестко атаковали министра и его парламентского секретаря

Включение этого вопроса в повестку дня свидетельствует об активности оппозиции, которая также регулярно подает требования об отставке премьер-министра Эвики Силини. Депутат Национального объединения Янис Витенбергс выступил от имени подавших требование, упрекнув Чударса за то, что тот не явился в Сейм, чтобы объяснить свою позицию, а предпочел поехать в Индию, чтобы принять участие в форуме по искусственному интеллекту. Витенбергс заявил, что "это требование об отставке - единственная возможность избавиться от Чударса и его парламентского секретаря Патмалниекса - этого дуэта, который сейчас фактически тиранит самоуправления, принимаемые ими решения, а также жителей этих самоуправлений", пишет Diena.