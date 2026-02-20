"Тиранят самоуправления": в Сейме жестко атаковали министра и его парламентского секретаря
Вчера Сейм с довольно предсказуемым результатом, 39 голосами "за" и 51 "против", отклонил требование отставки министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса ("Новое Единство").
Включение этого вопроса в повестку дня свидетельствует об активности оппозиции, которая также регулярно подает требования об отставке премьер-министра Эвики Силини. Депутат Национального объединения Янис Витенбергс выступил от имени подавших требование, упрекнув Чударса за то, что тот не явился в Сейм, чтобы объяснить свою позицию, а предпочел поехать в Индию, чтобы принять участие в форуме по искусственному интеллекту. Витенбергс заявил, что "это требование об отставке - единственная возможность избавиться от Чударса и его парламентского секретаря Патмалниекса - этого дуэта, который сейчас фактически тиранит самоуправления, принимаемые ими решения, а также жителей этих самоуправлений", пишет Diena.
Депутат выступил в защиту тех самоуправлений, чьи ограничения вызвали возражения со стороны Министерства умного управления и регионального развития. Витенбергс упомянул желание Баускской краевой думы ограничить строительство свиноферм слишком близко к населенным пунктам, а также решения нескольких муниципалитетов ограничить строительство ветропарков ближе чем в двух километрах от населенных пунктов. Было также упомянуто желание трех самоуправлений сохранить сельскохозяйственные земли для сельского хозяйства, за что их критиковали за ограничение экономической деятельности. Витенбергс также подверг сомнению проект министерства по созданию 35 новых природных охраняемых зон на территории Латвии, некоторые из которых занимают площадь 300-500 гектаров.
Требование отставки позволяет политическим оппонентам на короткое время объединиться ради общей цели, поэтому заявление депутатов Национального объединения было охотно поддержано и депутатами партии "Латвия на первом месте". Единственным депутатом, выступившим в защиту Чударса, был упомянутый Янис Патмалниекс. "Да, министр вмешался, но сделал это аккуратно, указав на несоответствия в принципах планирования. Факты говорят сами за себя. В случае Баускского края приостановлено 18 из 993 пунктов планировки, в Прейльском крае - пять из 893. Кроме того, министерство разработало актуальные принципы включения ветропарков в планы, предоставляя самоуправлениям четкую практическую поддержку, а не просто принимая решения о частичной отмене территориальной планировки", - сказал депутат.