Министр Чударс пережил вотум доверия в Сейме

На заседании вместо министра присутствовал парламентский секретарь Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), который заявил, что самоуправления должны планировать свое развитие в рамках действующего законодательства, а если это не делается, то обязанность министра - вмешаться и скорректировать процесс. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно подчеркивал, что решения в процессе планирования территорий должны быть обоснованы, опираться на объективные соображения и не противоречить юридическим нормам более высокого уровня. Патмалниекс также отметил, что Чударс продолжит диалог с самоуправлениями в поисках разумных компромиссов.