Безопасность стоит денег: Рига повышает зарплаты своих полицейских, но не всем одинаково

Решение было принято Рижской думой при утверждении бюджета на 2026 год. На увеличение фонда оплаты труда муниципальной полиции выделено 2 миллиона евро. В зависимости от должностной категории рост составил от 8% до 17%, причём наибольшее повышение получили сотрудники с самой низкой базовой ставкой — инспекторы по обеспечению общественного порядка. При этом повышение не затронуло начальника службы, что можно расценивать как политически выверенный шаг: приоритет отдан «полевому» составу.