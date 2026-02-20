Безопасность стоит денег: Рига повышает зарплаты своих полицейских, но не всем одинаково
Власти латвийской столицы продолжают делать акцент на укреплении городской безопасности — на этот раз через повышение зарплат сотрудников Рижской муниципальной полиции. Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, в феврале все 803 действующих сотрудника службы получили повышенное вознаграждение за январь. В среднем зарплаты выросли на 10,2% — это около 165 евро.
Решение было принято Рижской думой при утверждении бюджета на 2026 год. На увеличение фонда оплаты труда муниципальной полиции выделено 2 миллиона евро. В зависимости от должностной категории рост составил от 8% до 17%, причём наибольшее повышение получили сотрудники с самой низкой базовой ставкой — инспекторы по обеспечению общественного порядка. При этом повышение не затронуло начальника службы, что можно расценивать как политически выверенный шаг: приоритет отдан «полевому» составу.
По словам Ратниекса, цель решения — снизить текучесть кадров и остановить миграцию сотрудников между муниципальной и Государственной полицией Латвии. Фактически речь идёт о выравнивании уровня оплаты труда двух структур. Муниципальная полиция долгие годы сталкивалась с проблемой оттока кадров: сотрудники, набравшись опыта, переходили в государственную службу, где условия были привлекательнее. Теперь город пытается устранить этот дисбаланс.
Аргументация городских властей строится на предыдущем опыте. Три года назад аналогичное повышение уже дало результат: отток снизился, а на службу были приняты 64 новых сотрудника. Это позволяет мэрии рассчитывать, что нынешние меры сработают по тому же сценарию — особенно в условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры в силовых структурах.
В денежном выражении минимальное повышение (8%) означает прибавку 123 евро к базовой брутто-зарплате. Максимальное увеличение составляет 224–231 евро в месяц. Инспекторы по общественному порядку получили прибавку в среднем на 16–17%, тогда как инспекторы и старшие инспекторы — на 8–10%.
Повышение зарплат — лишь часть более широкой программы. В начале года начала работу новая мобильная аппликация муниципальной полиции, а в ближайшее время на улице Ледургас, 26 откроется Единый центр кризисного управления и видеонаблюдения. По замыслу руководства города, это должно повысить скорость реагирования и координацию служб.