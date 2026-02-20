Петерис Апинис из Украины: "Сценарий аварии на Запорожской АЭС является самым опасным для Земли"
«Мы провели день в Запорожье. Город имеет свой шарм – здания на главных улицах и мост, построенный в пятидесятые годы, давний промышленный центр Украины и всего Советского Союза (металлургия, машиностроение, производство вертолетов и, прежде всего, автомобиль «Запорожец»), где и сегодня полным ходом работают различные заводы», - продолжает своей репортаж из Украины известный латвийский врач Петерис Апинис.
Недостроенный мост
По-прежнему работает гидроэлектростанция, перед которой частично построены железобетонные защитные сооружения от дронов и ракет. Над электростанцией натянуты большие противодроновые сетки. Днепр течет между красивыми скалами, и над ним начато строительство нового вантового моста, которое было остановлено войной. Так что супермост (если его когда-нибудь достроят, он станет одним из самых красивых вантовых мостов в Европе) работает только с одной стороны, а другая напоминает сваи Rail Baltica в Риге.
В настоящее время самые серьезные бои происходят именно в Запорожье, и украинцам удалось отбить почти 200 квадратных километров в окрестностях города Гуляйполе, но эти квадратные километры на самом деле означают три деревни.
В значительной степени успех Украины был обусловлен тем, что 5 февраля американская компания SpaceX прекратила передачу сигнала на терминалы Starlink, которые не зарегистрированы в Украине, и, по-видимому, это ухудшило связь российских войск. В течение нескольких дней российские вооруженные силы были вынуждены использовать в основном рации, что ограничивало действия армии. Правда, россияне начали поставлять свои терминалы на линию фронта, обеспечивая доступ в Интернет с помощью спутниковых сетей Yamal и Express. Они решили проблему навигации дронов, увеличив использование сети Mesh. По-прежнему неясно, в какой степени они смогут заменить систему Starlink, которую они использовали из-за ее высокой доступности, надежности и простоты использования.
Город живет
В последние дни Россия бросила сюда огромные пехотные войска и вступила в бой за Гуляйполе, один из районных городов Запорожской области. Как и ожидалось, россияне усилили атаки и на других участках фронта, но больше всего страдает именно город Запорожье.
Прошлой ночью на город и его окрестности было сброшено 20 управляемых авиационных бомб (здесь их называют КАБ), что привело к серьезным повреждениям инфраструктуры электро- и водоснабжения. Время от времени в городе чувствуется запах дыма и гари. В начале и середине февраля сообщалось о нескольких жертвах и раненых после ударов по жилым районам и энергетической инфраструктуре. Это не мешает городу жить своей жизнью — курсируют трамваи и автобусы, работают магазины, банки и модные ателье. Правда, в отеле с полуночи до 2:00, а также утром с 7:00 до 11:00 нет электричества, лифты и кухня работают от собственного генератора.
Мне нужно было поехать на одно мероприятие на такси. Администратор отеля выяснил, откуда и куда нужно ехать, строго определил цену – поездка на десять километров стоила около 6 евро, приехал местный Bolt и мчался по улицам, иногда превышая 100 километров в час. Правда, улицы довольно ухабистые.
Самым большим сюрпризом был обмен денег в банке. Кассирша записала все данные паспорта, кажется, даже все визы, позвонила в отель – действительно ли я там живу, семь раз проверила пятидесятиевровую купюру на световом столе и только тогда выдала мне гривны.
Эгила Хелманисa пригласила к себе секретарь Запорожской областной Рады (выполняющая также функции губернатора) Регина Харченко. Невысокая, довольно молодая, красивая и очень энергичная брюнетка. С пониманием мира, страны, социальной помощи и энергетики.
Население резко сократилось, и из 700 тысяч жителей осталось около полумиллиона, но, в отличие от Киева, городская администрация хорошо справляется с проблемами с отоплением, электро- и водоснабжением, поддержкой пострадавших и больниц.
Вдоль главной улицы висит ряд больших плакатов, каждый из которых посвящен какому-то жителю Запорожья, погибшему за свободу. Не знаю, сколько их точно, но, по грубым подсчетам, около пяти тысяч плакатов.
Самое опасное место на Земле
Мир интересуется Запорожьем с точки зрения крупнейшей в Европе атомной электростанции. Запорожская АЭС находится под оккупацией России и работает в режиме «холодной остановки». Международное агентство по атомной энергии время от времени предупреждает о опасности ситуации, поскольку регулярные удары по украинской электросети вызывают опасные колебания и перебои в питании, а подача энергии важна для охлаждения реакторов.
В 2025 году станция пережила четыре полных отключения электроснабжения, полагаясь только на дизель-генераторы. В январе 2026 года была восстановлена резервная линия 330 кВ, которая имеет критическое значение для охлаждения реакторов. Украинская сторона сообщает об износе оборудования и нехватке квалифицированного персонала, указывая, что планы России по перезапуску станции без украинских запасных частей и специалистов приведут к катастрофе.
Похоже, сценарий аварии на Запорожской АЭС является самым опасным для Земли, если Россия будет продолжать неконтролируемые военные действия в Украине.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе, и ее расположение в зоне боевых действий создает беспрецедентный риск.
В зависимости от характера и масштабов повреждений, на станции может произойти один или несколько случаев расплавления активной зоны реактора или пожары в бассейнах выработанного топлива. Авария приведет к утечке радиации, которая может распространиться на большую территорию.
Радиация может серьезно повлиять на сельское хозяйство, сделав обширные территории непригодными для проживания или использования в долгосрочной перспективе.
Эксперты считают, что последствия аварии на Запорожской АЭС будут в разы тяжелее последствий Чернобыльской катастрофы. Российские военные все чаще используют КАБы – это огромные бомбы с крыльями, которые сбрасываются с самолетов в Донецкой области или даже в Ростовской области; и это совершенно неуправляемое оружие летит на несколько сотен километров. Удалось осмотреть одну такую КАБ, которая упала в мокрую черноземную землю и не взорвалась. Двое парней нашли эту КАБ, открыли ее, извлекли взрывчатое вещество (у обоих были руки и ноги, так что эти саперы-любители справились с задачей). Такая КАБ выглядит как большой патрон и весит 250 килограммов.
Вторая вещь, которую я имел возможность оценить в Запорожье, потрогать и подержать, была российский аналог дрона «Шахед» – иранский мотор и русские крылья из стекловолокна и клея – треугольник с гипотенузой длиной три метра. Он запутался в сетях над мостом через Днепр.
Пожертвования — это важно
Нормальному человеку трудно приобрести одну машину – это требует выдержки, знаний, навыков. Хелманис умудряется приобрести двадцать машин за несколько месяцев, причем – больным, лежа в постели с телефоном у уха. Фронту нужны пикапы с грузовым отсеком, лучше всего, если они будут в рабочем состоянии и с полным приводом. В Латвии все такие подержанные пикапы уже давно раскуплены, эстонцы и литовцы тоже везут машины в Украину. Единственный рынок, где у фермерoв еще могут найти относительно подержанные и относительно дешевые легкие грузовики, – это Великобритания, но там руль находится с правой стороны.
Один автомобиль с ремонтом стоит от 5 до 7 тысяч, но эти тысячи тоже нужно где-то взять.
Я сам каждый месяц вкладываю немного денег на соответствующий счет ziedot.lv и надеюсь, что вместе с другими донорами поддерживаю усилия по оказанию помощи Украине. В любом случае, ни одна из таких машин не является идеальным королем дорог, у всех них есть свои болезни и недуги, как у каждого пожилого человека есть свои хронические заболевания. Иногда машины не доезжают до места назначения, потому что что-то ломается по дороге. Но Хелманис знает, в каких сервисах Литвы, Польши или Украины искать помощь.
Но я вернусь к тому, что у каждой машины есть свои спонсоры, и за каждой такой машиной, которая попадает на украинский фронт, стоит около сотни латвийских доноров. Мне всегда казалось, что пожертвования важны для самих спонсоров. Пожертвования способствуют благосостоянию общества и помогают решать различные социальные проблемы, такие как бедность, образование и здравоохранение. Пожертвования демонстрируют сочувствие к другим и способствуют солидарности в обществе.
Многие люди испытывают удовлетворение и счастье, помогая другим. Пожертвования могут улучшить настроение и дать положительные эмоции. Мне действительно нравится нажимать кнопку «пожертвовать» после сдачи бутылок с минеральной водой и сока в прихожей супермаркета. Пожертвования могут помочь повысить осведомленность о важных проблемах, способствуя образованию и информированности общества. Пожертвования могут привести к позитивным изменениям, поддерживая организации, которые работают над глобальными политическими, военными, социальными, экологическими или медицинскими проблемами, тем самым влияя на более широкую общественность. В целом, пожертвования являются важным способом, с помощью которого люди могут проявить поддержку и способствовать позитивным изменениям как в своем сообществе, так и в мире в целом. И я действительно считаю Руту Диманту одной из самых значимых и величайших личностей Латвии.
Под музыку Гребенщикова
В странах Балтии нет сил и ресурсов, которые могли бы остановить агрессию России против Украины. Война всегда жестока и бессмысленна. В каждой войне есть герои, планировщики, инженеры, мародёры, капелланы, снабженцы, военные журналисты и бюрократы.
На обеих воюющих сторонах есть бескорыстные сторонники и воришки, которые выдают себя за посредников, обеспечивая поддержку фронтовикам. По этой причине как Эгилс Хелманис, так и другие латвийские патриоты направляют свои автоколонны не к польско-украинской границе, а почти к линии фронта.
Кстати, я пишу этот текст, находясь уже в другом городе, название которого смогу раскрыть только после того, как его покину. Уже поздний вечер. Пролетали дроны, пролетали снаряды, которые взрывались где-то вдали. Через стену слышно, как местные жители слушают музыку Гребенщикова.
Важно помнить гениальный роман Ярослава Гашека о приключениях Швейка в Первой мировой войне. Главный посыл этого гениального романа – встретимся после войны в пивной «У бочонка». Лучше в пять, чем в четыре.