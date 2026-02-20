Петерис Апинис из Украины: "Сценарий аварии на Запорожской АЭС является самым опасным для Земли"

Прошлой ночью на город и его окрестности было сброшено 20 управляемых авиационных бомб (здесь их называют КАБ), что привело к серьезным повреждениям инфраструктуры электро- и водоснабжения. Время от времени в городе чувствуется запах дыма и гари. В начале и середине февраля сообщалось о нескольких жертвах и раненых после ударов по жилым районам и энергетической инфраструктуре. Это не мешает городу жить своей жизнью — курсируют трамваи и автобусы, работают магазины, банки и модные ателье. Правда, в отеле с полуночи до 2:00, а также утром с 7:00 до 11:00 нет электричества, лифты и кухня работают от собственного генератора.