Стало известно, где в Латвии пенсионеры получают самые большие и самые маленькие пенсии
Неравенство в размере пенсий по старости в Латвии по-прежнему остается высоким. Хотя средняя пенсия за последние годы заметно выросла, разница между выплатами в более обеспеченных и менее обеспеченных самоуправлениях составляет несколько сотен евро.
В Латвии пенсию по старости получают почти полмиллиона человек — более 400 тысяч. В прошлом году к числу пенсионеров присоединился 21 тысяча человек, пишет LSM.lv.
Рост пенсий подтверждают изменения средней пенсии по старости за последние годы. В 2020 году она составляла 300 евро, а в прошлом году — уже 600 евро. Увеличилась и доля людей, получающих более высокие пенсии. Если в 2020 году более половины пенсионеров получали от 200 до 500 евро в месяц, то в прошлом году половина пенсионеров уже получала от 500 до 1000 евро.
База для расчета минимальной пенсии по старости составляет 213 евро, к которой добавляется накопленная сумма за каждый год трудового стажа. Пенсию ниже 500 евро получают 31% пенсионеров. При этом в данных о выплачиваемых пенсиях есть люди, которые получают менее 100 евро и даже менее 20 евро. Это значительно ниже минимальной базы.
«Такие маленькие пенсии люди получают в том случае, если право на пенсию определяется с учетом суммирования с пенсией другой страны. То есть у человека, возможно, было около пяти лет трудового стажа, и пенсия рассчитывается именно за этот стаж. Бывали случаи, когда человеку пенсию назначали не две страны, а даже пять, поэтому сумма выглядит очень маленькой, но надо учитывать, что человек получает обеспечение и из других государств», — пояснила руководитель отдела методического руководства по пенсиям VSAA Эгита Осе.
Таким образом, получатели совсем небольших сумм получают пенсию еще и из другой страны либо сами живут за границей. А сколько в Латвии получателей самых крупных пенсий? Примерно 13% пенсионеров. Немногим более тысячи евро в месяц получают свыше 40 тысяч пожилых людей. Пенсию выше 5000 евро получают 143 человека. Самая большая пенсия в прошлом году составила 44 тысячи евро — ее получал один человек.
Среди государственных городов самая высокая средняя пенсия во всех возрастных группах — в Вентспилсе, она превышает 800 евро. Самая низкая — в Даугавпилсе, 641 евро. В столице — третья по величине, 748 евро. При этом стоит отметить, что в статистике по краям отдельно выделены не все государственные города: только эти семь, а еще три учитываются вместе с соответствующими краями.
Наиболее обеспеченные пенсионеры живут в самоуправлениях вокруг Риги. Самую высокую среднюю пенсию во всех возрастных группах получают жители Марупского края — 840 евро в месяц.
Если разница с другими лидирующими краями составляет несколько десятков евро, то между территориями с самыми высокими и самыми низкими пенсиями разрыв куда существеннее. Он достигает 285 евро. Такая ситуация наблюдается в Резекненском крае, где жители получают самую низкую среднюю пенсию в стране.