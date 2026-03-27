В Европе выяснили, что латвийской пенсии на жизнь очень сильно не хватает
Достаточно ли государственных пенсий для обеспечения прожиточного минимума в Европе? В 20 из 39 европейских стран - нет, согласно исследованию компании Moorepay, занимающейся вопросами заработной платы и управления персоналом. В Латвии дела обстоят особенно плохо.
На пенсию надо идти в Люксембурге
Итак, какую часть расходов на жизнь покрывают государственные пенсии, без учета арендной платы, по состоянию на конец 2025 года?
"В 39 европейских странах, включая членов ЕС, страны-кандидаты, страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобританию, доля пенсий по отношению к показателю стоимости жизни варьируется от 22% в Грузии до 225% в Люксембурге", - сообщает Euronews.
Например, в Люксембурге средняя государственная пенсия составляет 28 790 евро, а прожиточный минимум - 12 791 евро. Это означает, что государственная пенсия более чем в два раза превышает прожиточный минимум.
Пенсии также более чем в два раза превышают прожиточный минимум в Италии (210%) и Финляндии (208%). Близки к этому уровню также Испания (199%) и Дания (189%).
В ряде других стран доля пенсий в стоимости жизни колеблется между 150 и 180%, что все еще является сравнительно высоким показателем. Это Исландия (179%), Норвегия (178%), Германия (176%), Бельгия (170%), Австрия (165%), Франция (160%), Нидерланды (159%) и Швеция (158%).
Шесть стран находятся в диапазоне от 100 до 150%. Там государственных пенсий все еще достаточно, чтобы покрыть расходы на жизнь одинокого человека, не считая арендной платы, но излишек ограничен. Это Швейцария (131%), Ирландия (126%), Великобритания (120%), Польша (112%), Чехия (108%) и Греция (103%).
С такими пенсиями долго не протянешь
А в 20 странах пенсии недостаточны. В некоторых случаях они покрывают более 80% расходов на жизнь. К таким странам относятся Словения (95%), Словакия (94%), Эстония (91%), Португалия (90%), Черногория (89%), Литва (85%), Хорватия (82%) и Венгрия (81%).
Доля пенсий в стоимости жизни составляет 53% в Боснии и Герцеговине, 58% на Кипре, 61% в Северной Македонии, 64% в Турции и 65% в Латвии. То есть Латвия находится по этому показателю на предпоследнем месте в ЕС.
Правда, в некоторых странах ситуация еще хуже. Албания (29%), Украина (29%) и Молдавия (42%) следуют за Грузией (22%), находящейся внизу рейтинга. Во всех этих странах пенсии не хватает, чтобы покрыть даже половину расходов на жизнь.
Что и требовалось доказать: как ранее писал Otkrito.lv, эксперты констатируют, что многих жителей Латвии на пенсии ждет бедность.