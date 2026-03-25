Денег нет и не будет: эксперты констатируют, что многих жителей Латвии на пенсии ждет бедность
Последние данные опроса SEB банка показывают, что финансовая готовность жителей Латвии к старости по-прежнему остается недостаточной. Почти у половины респондентов (47%) нет дополнительных накоплений на пенсию, и 32% не планируют их создавать.
"Прогнозы показывают, что первый и второй пенсионные уровни в будущем могут обеспечить примерно половину от последней зарплаты, поэтому значение личных накоплений становится все более важным", - указывают авторы опроса.
«Данные опроса показывают, что часть общества по-прежнему считает достаточную пенсию чем-то само собой разумеющимся. Однако реальность иная — доля работающих сокращается, общество стареет, и давление на социальный бюджет растет. Это означает, что наши решения сегодня — откладывать ли средства, насколько регулярно это делать и сколько инвестировать — все более напрямую будут определять качество жизни в старости. Достаточная пенсия — это не ракетная наука, однако она не возникает сама по себе. Чтобы к ней прийти, необходимо делать осознанные и целенаправленные шаги», — подчеркивают эксперты SEB.
Парадоксы накоплений
Из числа респондентов 32% не имеют никаких дополнительных накоплений на старость и не планируют их создавать. Еще 15% планируют начать копить в будущем, тогда как 30% признают, что у них уже есть небольшие накопления. Это означает, что дополнительные накопления формируют 23% жителей Латвии, причем регулярно это делают лишь 18%.
В возрастной группе от 50 до 59 лет дополнительные накопления отсутствуют у 29% респондентов. Хотя до пенсии в этом возрасте остается сравнительно немного времени, регулярные накопления по-прежнему могут стать значительным вкладом в финансовую безопасность в старости. В свою очередь молодежь (18–29 лет) является самым позитивным исключением — 33% планируют начать откладывать в ближайшее время, что свидетельствует о растущем понимании важности финансового планирования.
Доля жителей, находящихся в пенсионных планах, не соответствующих их возрасту, сократилась почти вдвое — с 60% до примерно 34%. "Это значительный прогресс, свидетельствующий об улучшении финансовой грамотности, однако выбор правильного плана по-прежнему остается одним из важнейших факторов долгосрочной доходности. Например, молодой человек, который длительное время остается в консервативном пенсионном плане, к старости может иметь пенсионный капитал на 100 000 евро меньше по сравнению с тем, если бы он выбрал инвестиционную стратегию, соответствующую его возрасту", - добавляет SEB.
