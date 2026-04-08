Жители Латвии не понимают - почему пенсия вдруг стала меньше? Объясняет VSAA
Государственное агентство социального страхования Латвии (VSAA) столкнулось с вопросами и недоумением со стороны пенсионеров: получив решение об автоматическом перерасчете пенсии, некоторые считают, что выплаты не увеличились или даже стали меньше.
Как поясняет VSAA, в решении указывается размер пересчитанной пенсии без доплаты за стаж. Перерасчет касается самой пенсии, но не доплаты. При фактической выплате пенсия будет выплачена вместе с доплатой, поэтому ее итоговый размер окажется больше.
С 1 апреля 2026 года VSAA автоматически пересчитывает пенсии примерно 141 тысяче получателей, которые работают или работали ранее.
Перерасчет касается получателей пенсий по старости, инвалидности (1-й и 2-й группы), а также выслуги лет (за исключением ведомственных пенсий), если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек продолжал работать. Условие — наличие хотя бы одного месяца социальных взносов и не менее 12 месяцев с момента последнего перерасчета.
Ранее работающим пенсионерам нужно было подавать заявление (не чаще одного раза в год), и многие этого не делали. Поэтому в первый автоматический перерасчет включены также те, кто работал даже 10–20 лет назад, но не оформлял перерасчет.
В среднем пенсия после перерасчета увеличится на 18,50 евро на человека. Общие расходы бюджета вырастут примерно на 2,6 млн евро в месяц.
Директор VSAA Марис Крастиньш подчеркнул, что автоматизация избавит людей от необходимости следить за сроками и подавать заявления, делая систему быстрее и менее бюрократичной.
Если на 1 апреля 2026 года у человека еще нет права на перерасчет (например, не прошло 12 месяцев), он будет произведен 1 апреля 2027 года. В дальнейшем перерасчет будет происходить автоматически раз в год. При желании можно выбрать другую дату перерасчета, подав заявление минимум за два месяца до следующего автоматического пересчета. Тогда в дальнейшем перерасчет будет проводиться ежегодно с выбранной даты.
Заявление можно подать электронно (с электронной подписью), по почте или лично в центре обслуживания VSAA. Решение о перерасчете направят на е-адрес или его можно будет посмотреть в электронных сервисах VSAA.
Важно: с части пенсии, превышающей необлагаемый минимум, удерживается подоходный налог с населения в размере 25,5%.