Лето на паузе: Латвию накроют дожди и грозы, за ними придут прохладные выходные
В Латвию идет активный циклон: ближайшие дни принесут сильные дожди, грозы и прохладу, а в реках уже начал подниматься уровень воды.
В четверг Латвию достигнет активный циклон с юга. Погода будет преимущественно пасмурной и дождливой, во многих местах пройдут сильные дожди, а местами — с наибольшей вероятностью днем и вечером в восточной части страны — ожидаются грозы.
В пятницу, субботу и воскресенье небо будет частично облачным, временами пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха не превысит +15…+20 градусов, а ночью местами опустится ниже +10 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер.
Ожидается, что и на следующей неделе временами будут идти дожди, а температура воздуха в отдельные дни немного повысится.
Из-за дождей в реках поднимается уровень воды. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами в Латгале и Видземе на этой неделе он поднялся на полметра. Повышение уровня воды ожидается и в ближайшие дни.
Температура воды в большинстве рек и озер составляет +16…+21 градус, в море — +13…+17 градусов.