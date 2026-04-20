Можно ли в Латвии выйти на пенсию раньше? Можно, но условия многим не понравятся
Многие мечтают уйти на пенсию раньше, но не все знают о скрытых ограничениях. Эксперт объясняет: даже при большом стаже выплаты могут сократиться вдвое — и это еще не все.
Жители Латвии, накопившие достаточный трудовой стаж, действительно могут выйти на пенсию раньше установленного возраста. Однако такое решение связано с рядом существенных ограничений, о которых важно знать заранее.
Руководитель отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования Эгита Осе в эфире программы «Uz līnijas» пояснила, что ключевым условием является стаж работы. В ходе передачи ведущий зачитал вопрос зрителя: «Пенсия по возрасту будет через четыре года. А стаж сейчас уже больше 30 лет. Могу ли я выйти на пенсию раньше?» Эксперт подтвердила такую возможность: «Да, если стаж больше 30 лет, то на два года раньше можно выйти на пенсию».
Однако она сразу подчеркнула важное ограничение: «Но нужно учитывать, что если есть трудовые отношения, то эту пенсию мы не будем выплачивать». Это означает, что продолжать работать и одновременно получать досрочную пенсию нельзя.
Если же человек прекращает трудовые отношения, пенсия будет назначена, но с ограничением по выплатам: «Тогда пенсия будет рассчитана, но выплачиваться только в размере 50%». Полный размер пенсии начнут выплачивать только после достижения официального пенсионного возраста.
Эгита Осе подчеркивает, что решение о досрочном выходе на пенсию следует принимать взвешенно. Важно учитывать как текущее финансовое положение, так и планы на будущее, поскольку в течение определенного периода доходы будут существенно ниже.
Ранее сообщалось, что эксперт предупредила и об обратной ситуации - если трудовой стаж даже месяца не дотягивает до минимального, человек рискует не получить пенсию вовсе.