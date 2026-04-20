Можно ли в Латвии выйти на пенсию раньше? Можно, но условия многим не понравятся

Руководитель отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования Эгита Осе в эфире программы «Uz līnijas» пояснила, что ключевым условием является стаж работы. В ходе передачи ведущий зачитал вопрос зрителя: «Пенсия по возрасту будет через четыре года. А стаж сейчас уже больше 30 лет. Могу ли я выйти на пенсию раньше?» Эксперт подтвердила такую возможность: «Да, если стаж больше 30 лет, то на два года раньше можно выйти на пенсию».