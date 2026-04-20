Денег все меньше? Банк объяснил, что сейчас происходит с пенсионными накоплениями жителей Латвии

И приводят такой пример. Представим, что у тебя есть 10 000 евро пенсионных накоплений. В результате падения рынка они за один квартал уменьшаются на 5 процентов — до 9500 евро. Это снижение заметно и эмоционально ощущается. Однако если посмотреть шире, картина выглядит иначе. До этого, например, за год накопления выросли на 8 процентов — примерно с 9300 до 10 000 евро. А при восстановлении рынков рост продолжается и в последующие годы. Если средняя долгосрочная доходность составляет 5–7 процентов в год, то через 10 лет те же 10 000 евро могут превратиться в 16 000–20 000 евро, а через 20 лет — уже в 26 000–40 000 евро. В этом и суть: краткосрочные падения заметны, но долгосрочный рост значительно сильнее.