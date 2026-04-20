Денег все меньше? Банк объяснил, что сейчас происходит с пенсионными накоплениями жителей Латвии
Первый квартал 2026 года на финансовых рынках ознаменовался резкими колебаниями - война на Ближнем Востоке, существенно повлияли на динамику рынков. В марте резко выросли цены на нефть, что означает не только более дорогое топливо, но и новую волну инфляции. Одновременно это снизило ожидания того, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк в ближайшее время смогут снизить процентные ставки. Об этом говорится в комментарии от Swedbank.
В чем суть?
"Сочетание этих факторов повлияло на фондовые рынки и, соответственно, на стоимость пенсионных планов. В первом квартале 2026 года пенсионные планы в зависимости от инвестиционной стратегии снизились примерно на 2–6 процентов. В такие моменты естественно возникает вопрос — означает ли это, что пенсионные накопления «тают»?", - пишут эксперты банка.
Короткий ответ — нет. "Инвестиции на финансовых рынках всегда связаны с колебаниями. Это нормальная и неизбежная часть инвестиционного процесса на протяжении всего времени. Самое важное — смотреть на долгосрочную перспективу. Экономики стран мира со временем способны восстанавливаться и продолжать расти, и именно на этом основано формирование пенсионных накоплений", - уточняют специалисты.
И приводят такой пример. Представим, что у тебя есть 10 000 евро пенсионных накоплений. В результате падения рынка они за один квартал уменьшаются на 5 процентов — до 9500 евро. Это снижение заметно и эмоционально ощущается. Однако если посмотреть шире, картина выглядит иначе. До этого, например, за год накопления выросли на 8 процентов — примерно с 9300 до 10 000 евро. А при восстановлении рынков рост продолжается и в последующие годы. Если средняя долгосрочная доходность составляет 5–7 процентов в год, то через 10 лет те же 10 000 евро могут превратиться в 16 000–20 000 евро, а через 20 лет — уже в 26 000–40 000 евро. В этом и суть: краткосрочные падения заметны, но долгосрочный рост значительно сильнее.
Держите курс
Одна из самых распространенных ошибок — оценивать свои пенсионные накопления в перспективе 3–6 месяцев. Пенсионные накопления — это долгосрочный инструмент, и анализировать их имеет смысл как минимум на горизонте 5–10 лет. Каждый может посмотреть свои накопления на latvija.lv, используя электронную услугу VSAA «Выписка со счета участника второго пенсионного уровня». При рассмотрении данных за более длительный период очень ясно видно, как накопления росли.
В пенсионных инвестициях действует также принцип сложных процентов — деньги зарабатывают деньги. Это означает, что в долгосрочной перспективе рост капитала может быть значительно выше, чем, например, на традиционном депозите. Именно поэтому краткосрочные колебания — это цена, которую мы платим за более высокий потенциальный доход в будущем.
"Что делать в моменты падения рынков? Как правило — ничего, - советуют банкиры. - Если ты находишься в пенсионном плане, соответствующем твоему возрасту, колебания являются частью процесса, и нет необходимости реагировать на каждое движение рынка. Самое важное решение — выбрать подходящий план и сделать это как можно раньше, чтобы максимально использовать потенциал долгосрочного роста".
"В конечном итоге пенсионные накопления — это не про один квартал. Это про десятилетия. И в итоге выигрывают не те, кто реагирует на каждое изменение рынка, а те, кто способен удерживать курс в долгосрочной перспективе", - подводят итог эксперты.
