Жителям Латвии сообщили, что из-за неверных представлений они упускают возможность увеличить свою будущую пенсию
Нередко существует представление, что третий пенсионный уровень - это решение сложное и подходит только людям старшего возраста. Эксперты Luminor решили развеять наиболее распространенные мифы об этом виде накоплений.
Миф: третий пенсионный уровень не актуален в начале карьеры
Наибольшую выгоду от третьего пенсионного уровня получают именно те, кто начинает делать взносы уже в начале своей профессиональной жизни, поскольку у них есть самый важный ресурс — время. Эффект сложных процентов позволяет достигать более высоких результатов именно при раннем начале инвестирования, а эти взносы дополнительно поддерживаются возможностью получить возврат подоходного налога с населения в размере 25,5%, который можно направить обратно в накопление. Пенсионные планы с более высокой долей акций в долгосрочной перспективе обеспечивают более высокий потенциальный доход, поэтому третий пенсионный уровень подходит каждому, кто хочет своевременно сформировать стабильный капитал на будущее.
Миф: размер взносов фиксирован и неизменен
На самом деле частота и размер взносов полностью зависят от самого человека: они могут быть как регулярными, так и нерегулярными, а также возможны разовые более крупные платежи. Третий пенсионный уровень устроен так, чтобы адаптироваться к финансовой ситуации и ритму жизни человека, позволяя выбрать наиболее удобный способ формирования накоплений и использования преимуществ роста финансовых рынков в долгосрочной перспективе.
Миф: взносы нужно продолжать до выхода на пенсию
Многие ошибочно считают, что, начав делать взносы в третий пенсионный уровень, их необходимо вносить непрерывно до пенсионного возраста. На практике внесение взносов можно в любой момент приостановить или возобновить, и это не влечет никаких санкций. Накопленные средства принадлежат самому клиенту, поэтому каждый может адаптировать темп накопления к своей финансовой ситуации и продолжить взносы в удобный момент. Кроме того, накопления третьего пенсионного уровня — аналогично второму пенсионному уровню — могут наследоваться.
Миф: накопительный счет — лучший способ для долгосрочных сбережений
Накопительный счет часто воспринимается как самое безопасное решение для сбережений, однако он не подходит для формирования капитала в долгосрочной перспективе. Низкая процентная ставка и влияние инфляции означают, что деньги на накопительном счете со временем теряют свою ценность, особенно если цель — сформировать значительные накопления на будущее. Накопительный счет подходит для формирования финансовой подушки безопасности или краткосрочных целей, тогда как для пенсионных накоплений более эффективны инструменты финансовых рынков, которые в долгосрочной перспективе помогают сохранить и чаще всего увеличить покупательную способность средств.
Миф: рыночные колебания угрожают пенсионным накоплениям
Опасения по поводу рыночных колебаний часто становятся причиной отказа от инвестирования, однако пенсионные фонды устроены таким образом, чтобы снижать риски. Инвестиции распределяются между различными регионами, отраслями и активами, находятся под надзором регуляторов, а управление осуществляется профессионально. Колебания на финансовых рынках являются нормальным явлением, однако в долгосрочной перспективе стоимость пенсионных планов обычно растет, а диверсификация защищает накопления от влияния одной компании или отрасли. Опыт показывает, что те, кто сохраняет последовательность даже в периоды снижения рынков, в долгосрочной перспективе выигрывают больше, чем те, кто импульсивно меняет пенсионные планы из-за краткосрочных ценовых колебаний.
