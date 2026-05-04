Праздники закончились, но ненадолго: в июне жителей Латвии ждут следующие длинные выходные
Жители Латвии только что отгуляли длинные майские выходные, но следующий праздничный период уже не за горами.
В 2026 году Лиго приходится на вторник, 23 июня, а Янов день — на среду, 24 июня. Оба дня являются официальными праздничными днями.
Накануне праздников, 22 июня, будет предпраздничный день. Это значит, что продолжительность рабочего дня сокращается на один час — до семи рабочих часов.
При этом для государственных и муниципальных учреждений рабочий день с понедельника, 22 июня, будет перенесен на субботу, 27 июня. Таким образом, работники этих учреждений смогут получить более длинный период отдыха перед Лиго: с субботы, 20 июня, по среду, 24 июня, включительно.
Однако важно учитывать, что перенос рабочего дня касается именно государственных и муниципальных учреждений. В частном секторе порядок работы в такие дни зависит от работодателя и организации рабочего времени на конкретном предприятии.
- 22 июня 2026 года, понедельник — предпраздничный день, рабочее время сокращается до 7 часов.
- 23 июня 2026 года, вторник — Лиго, официальный праздничный день.
- 24 июня 2026 года, среда — Янов день, официальный праздничный день.
- 27 июня 2026 года, суббота — государственные и муниципальные учреждения отрабатывают рабочий день, перенесенный с 22 июня.