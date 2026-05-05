Почти 90 тысяч евро зарплаты, две квартиры и имущество в Юрмале: что задекларировала зампред Сейма
Заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица подала декларацию за 2025 год. Документ показывает, какие доходы, имущество и обязательства указала одна из заметных представительниц парламентского руководства.
Депутат Сейма и заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица в прошлом году получила в Сейме зарплату в размере 89 064 евро.
Помимо зарплаты депутата Сейма, Калниня-Лукашевица в прошлом году получила 222,30 евро дохода от Латвийского университета, а также 1,70 евро в виде процентов по вкладам в AS SEB banka.
В декларации указано, что Калнине-Лукашевице принадлежат две квартиры в Риге, а также находящиеся в совместной собственности земля и строение в Юрмале. В ее владении находится легковой автомобиль Hyundai Kona 2022 года выпуска, зарегистрированный в 2024 году.
Депутат также задекларировала несколько долговых обязательств, общая сумма которых превышает 47 000 евро. При этом в декларации не указаны наличные или безналичные накопления выше установленного порога.
Калниня-Лукашевица указала в декларации широкий круг дополнительных должностей. Она является руководителем латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, главой Мониторингового комитета и вице-президентом группы Европейской народной партии в этой ассамблее. Также она является членом совета попечителей аналитического центра Friends of Europe и членом совета European Council on Foreign Relations.
Кроме того, Калниня-Лукашевица является ведущим исследователем по экономике в Институте европейской политики Латвийской академии наук, преподавателем факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, а также членом правления партии «Единство» и должностным лицом общества «Европейское движение в Латвии».
В декларации указано, что у депутата нет накоплений в частных пенсионных фондах, однако есть страхование жизни с накоплением средств.