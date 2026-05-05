Охрана и проверки значительно усилены: спецслужбы рассказали о возросших страхах Путина

В докладе также говорится, что Кремль значительно усилил личную охрану Путина, установив системы слежки в домах ближайших сотрудников. Поварам, телохранителям и фотографам, работающим с президентом, запрещено пользоваться общественным транспортом. Посетители главы Кремля должны проходить двойную проверку, а работающие рядом с ним лица могут пользоваться только телефонами без доступа в интернет, добавляется в отчёте. Некоторые из этих мер были введены в последние месяцы после убийства высокопоставленного генерала в декабре, что вызвало конфликт в высших эшелонах российских силовых структур, говорится в отчёте. "Они свидетельствуют о растущем беспокойстве внутри Кремля, поскольку он сталкивается с растущими проблемами внутри страны и за рубежом, включая экономические трудности, усиливающиеся признаки несогласия и неудачи на поле боя". Российские сотрудники служб безопасности резко сократили число мест, которые регулярно посещает Путин, говорится в отчёте. Он и его семья перестали посещать свои обычные резиденции в Московской области и на Валдае.