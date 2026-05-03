Сегодня Рига оживает: в порт прибывают первые круизные лайнеры сезона с туристами

В этом сезоне запланировано 103 визита круизных судов, что станет наибольшим количеством судов, принятых портом за всю его историю. Планируется, что в этом году в Ригу прибудет не менее 135 000 круизных туристов — это на 17% больше, чем в 2025 году, и этот сезон станет рекордным по числу пассажиров.