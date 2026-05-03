Сегодня Рига оживает: в порт прибывают первые круизные лайнеры сезона с туристами
Рига сегодня оживает с наплывом туристов - в город прибывают первые круизные лайнеры нового сезона, привозя сотни гостей и открывая период, который обещает стать рекордным по числу пассажиров.
Сегодня в Рижском порту начинается сезон захода круизных судов, и в целом заявлено 103 визита круизных лайнеров, сообщили агентству LETA в управлении Рижского свободного порта.
Сезон круизных судов 2026 года начнется в эти выходные с визитов двух судов немецких круизных компаний.
Первое круизное судно этого сезона прибывает в Рижский порт в воскресенье — это 144-метровый лайнер Hamburg немецкой круизной компании Plan Tours, который доставит в Ригу около 420 пассажиров. В свою очередь, в понедельник порт посетит 251-метровое судно AIDADiva немецкой круизной линии AIDA Cruises, максимальная пассажирская вместимость которого составляет 2500 человек.
В этом сезоне запланировано 103 визита круизных судов, что станет наибольшим количеством судов, принятых портом за всю его историю. Планируется, что в этом году в Ригу прибудет не менее 135 000 круизных туристов — это на 17% больше, чем в 2025 году, и этот сезон станет рекордным по числу пассажиров.
В управлении свободного порта сообщили, что в мае ожидается 11 визитов круизных судов, в июне — 22, в июле — 22, в августе и сентябре — по 19. Как и в прошлом году, круизный сезон продолжится также осенью и зимой — в этот период в Ригу заявлено еще десять визитов круизных судов.