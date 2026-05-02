В Риге начинается круизный сезон. В этом году он будет рекордным
С заходом двух круизных судов немецких компаний 3 и 4 мая начнется новый круизный сезон 2026 года. Как сообщает Рижский порт, в этом году заявлено 103 захода круизных судов — это наибольшее количество судов за всю историю порта и на 21% больше, чем в 2025 году.
Планируется, что в этом году в Ригу прибудет не менее 135 тысяч круизных туристов, что также является рекордным показателем и на 17% превышает прошлогодний. Чаще всего в Риге будут заходить суда американских круизных компаний, а среди туристов преобладать будут гости из США и Германии.
В прошлом сезоне в Рижском порту был установлен рекорд — наибольшее число обслуженных пассажиров за одну навигацию. Всего за сезон в Ригу на круизных судах прибыло 115 500 пассажиров. Учитывая количество заявленных заходов в этом году, прогнозируется, что в сезоне 2026 года будет установлен новый абсолютный рекорд как по числу судов, так и по числу пассажиров.
Первое круизное судно этого сезона зайдет в Рижский порт уже в воскресенье, 3 мая — это 144-метровый лайнер Hamburg немецкой компании Plantours, который доставит в Ригу около 420 пассажиров. В свою очередь, в дни государственных праздников 4 мая порт посетит 251-метровое судно AIDA Diva немецкой круизной линии AIDA Cruises с максимальной вместимостью до 2500 пассажиров.
Всего в мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне — 22, в июле — 22, в августе и сентябре — по 19, в среднем около 19 судов в месяц. Как и в прошлом году, сезон продолжится и в осенне-зимний период — в Ригу заявлены еще 10 заходов, последние из которых запланированы на Рождество.
Самым крупным судном сезона станет Mein Schiff Relax, которое впервые зайдет в Рижский порт 22 мая. Это один из новейших лайнеров флота TUI Cruises, введенный в эксплуатацию в 2025 году. Его длина составляет около 333 метров, валовая вместимость — около 160 000 тонн, на борту 19 палуб, и он может принять до 4000 пассажиров, предлагая широкий спектр услуг премиум-класса.
В рамках сезона запланировано 14 так называемых overnight-визитов, когда суда остаются в порту на два дня. Также ожидается, что 6 лайнеров посетят Ригу впервые, а в 19 случаях в один день в порту будут находиться как минимум два круизных судна.
Больше всего — 13 заходов — в Ригу в этом году запланировал 258-метровый лайнер Norwegian Sun американской круизной линии Norwegian Cruise Line, способный принять около 2000 пассажиров. 10 заходов запланированы судами AIDA Cruises (Германия), а третье место с 8 заходами делят Grand Circle Cruise Line (США) и Princess Cruises (США).
Заметим, однако, что в других европейских городах восторга по поводу круизных туристов не разделяют и стараются их к себе не пускать (Амстердам, Венеция, Барселона и так далее). Такие туристы создают нагрузку на инфраструктуру и экологию, а денег тратят крайне мало.